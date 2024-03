ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI * ASSEMBLEA: « BILANCIO 2023, RICAVI A EURO 263.920 CON UN DISAVANZO DI EURO 5.653 »

05.30 - domenica 24 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sabato 23 si è svolta presso la location della cantina “El Zeremia” a Revò – Novella, l’assemblea annuale dell’ Associazione Apicoltori Trentini.

Nel pomeriggio prima dei lavori assembleari era programmato un incontro sul tema “L’importanza della selezione e delle stazioni di fecondazioni isolate” un importante tema per ottenere un autentico progresso genetico in apicoltura, con relatore il tecnico apistico e veterinario di Aissa, Dott.Giovanni Guido.

All’assemblea erano presenti moltissimi apicoltori provenienti dalle varie zone del Trentino, è stato ancora una volta, l’occasione per tutti gli associati per riunirsi e confrontarsi sulla situazione del settore apistico. Facchinelli Marco, presidente del sodalizio che associa un numero di apicoltori che sfiora i 500, ha illustrato le varie attività e servizi svolti e non sono mancati importanti temi.

Ha aperto la relazione ringraziando l’Assessore Zanotelli per la presenza e per la vicinanza del mondo politico all’apicoltura.

I temi toccati come la commercializzazione del miele dove ‘dobbiamo aprire gli orizzonti e capire le dinamiche del marcato nazionale per affrontare le sfide future’, la flessione dei consumi che si attesta sul 5-7% e soprattutto l’importazione del miele in Italia che supera di gran lunga la produzione nazionale con prezzi bassissimi del miele importato e fa concorrenza ‘sleale’ al nostro miele di qualità, fattori che mettono in seria difficoltà le aziende apistiche.

A livello locale l’Associazione ha deciso di percorre la strada della valorizzazione del miele e dei prodotti dell’alveare in accordo con Trentino Marketing e Camera di Commercio per il marchio QUALITA’ TRENTINO. Altro tema gli aiuti nel settore apistico, gli apicoltori sperano che anche in questa legislatura l’Assessore mostri ancora una ‘spiccata sensibilità e vicinanza a questo settore’ .

Non poteva mancare il soggetto principale… le api.

La salvaguardia di questo imenottero, che con l’incontro presentato prima dell’assemblea sulla valorizzazione delle api di regine di razza Carnica e l’importanza delle stazioni di fecondazioni in zone isolate per il mantenimento del filone genetico, anche per il 2024 l’associazione si impegnerà per questo, dando la possibilità agli apicoltori di fecondare le proprie regine senza grossi spostamenti.

Ha chiuso la relazione con delle riflessioni visto che l’apicoltura rappresenta solo il 0,1% dell’agricoltura. “……è questo il suo valore reale? O ci sarebbe un agricoltura senza apicoltura? L’apicoltore rappresenta la parte fondamentale e insostituibile dell’agricoltura ed è per questo che invitiamo le istituzioni a garantirci il necessario supporto con una politica lungimirante ed i soci ad essere coesi al fine di tutelare un prodotto ed un settore di vitale importanza.”

Successivamente è stato illustrato il bilancio consuntivo 2023 e quello di previsione 2024 da parte dei revisori dei conti.

Il bilancio si è chiuso con ricavi per € 263.920 con un disavanzo di € 5.653 . Spiccano delle voci importanti che sono “di servizio hai soci” con convenzioni stipulate con fornitori per l’acquisto dei contenitori di vetro per un valore di 37.922 e la voce nutrimento api per un valore di € 136.706

Altro servizio molto importante per la valorizzazione del miele del Trentino, la vendita del prodotto a due importanti realtà del territorio come DAO-Conad e POLI che svolgono un importante ‘vetrina’ per la promozione dei prodotti locali.

Il bilancio è stato approvato all’unanimità.

Si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali con l’ingresso in consiglio di SVALDI NICOLA di Bedollo di Pinè e SANDRI LUIGI di Revò Novella e del revisori dei conti ANDREATTI ALDO di Baselga di Pinè.

Presente l’assessore all’ Agricoltura Giulia Zanotelli che confermato il sostegno al settore apistico nel solco della legislatura precedente.

Viene accolto da parte dell’Assessore la proposta del presidente Facchinelli dell’attivazione della legge 4 per il finanziamento di iniziative per la ristrutturazione/creazione di laboratori per la trasformazione del miele.

Non manca inoltre il pieno sostegno per la promozione del marchio QUALITA’ TRENTINO.

Ha pure rimarcato l’importanza dell’adesione al tavolo di concertazione tra frutticoltori e Fondazione Mach per trovare soluzioni per la convivenza tra i vari soggetti agricoli. L’Assessore si è impegnata a farsi promotrice di un’ iniziativa nazionale per la salvaguardia del miele italiano dalla concorrenza del miele contraffatto proveniente dall’estero che ha nulla a che fare con quello di qualità prodotto in Italia.

Al termine dell’assemblea un momento conviviale con prodotti tipici .