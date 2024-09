ASSOCIAZIONE ALZHEIMER – TRENTO * GIORNATA MONDIALE MALATTIA: PRESIDENTE DORI, «IL 13/9 GIORNO DEDICATO ALLA SENSIBILIZZAZIONE DELLA DEMENZA»

19.12 - mercoledì 11 settembre 2024

Settembre mese Alzheimer – giornata mondiale Alzheimer 2024

Ormai da 13 anni il mese di settembre viene dedicato alla sensibilizzazione sulla demenza di Alzheimer e il giorno 21 di tale mese ricorrerà la 31° giornata mondiale dell’Alzheimer. Ogni anno, in coincidenza con tali date, si rinnova la speranza di poter dare la buona notizia che la demenza di Alzheimer finalmente è stata sconfitta attraverso una terapia farmacologica efficace per ogni fase della malattia. Una speranza che ogni anno deve trovare nei familiari che si prendono cura e nei malati, le energie sufficienti per rinnovarla e mantenerla in vita, per non lasciarsi trascinare nell’oblio passivo del “non c’è niente da fare”.

Invece no c’è molto da fare anche perché oggi, visto l’impegno profuso a vari livelli locali, nazionali e internazionali di vari settori della ricerca, sicuramente la speranza che in tempi ragionevoli venga trovata una cura definitiva sono molto più vivi e concreti che in passato. Con sempre maggior frequenza constatiamo la molteplicità degli approcci da parte della scienza e della ricerca con studi e sperimentazioni che non sempre vanno a buon fine, ma che ampliano notevolmente i punti “di possibile attacco” alla malattia non ultimo quello genetico e dell’intelligenza artificiale. Oggi più che in passato poi dobbiamo constatare positivamente una maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica con una sensibile diminuzione dello stigma che ha da sempre accompagnato questa patologia. Stiamo quindi attraversando un tempo di maggior speranza.

Non possiamo però dimenticare la realtà che purtroppo segna un trend in costante crescita con la presenza di persone non solo anziane (la malattia tradizionalmente è sempre stata legata all’età e all’invecchiamento), ma anche persone adulte. Gli ultimi dati (gennaio 2023) evidenziano in Italia 1 milione e 127mila casi a cui si aggiungono circa 24.000 casi in età compresa fra i 35 e 64 anni e oltre 952mila le persone in fase di decadimento cognitivo (MCI). In provincia di Trento, sempre nello stesso periodo, si registrano oltre 10.000 persone con demenza negli ultra 65enni a cui si aggiungono 215 casi di persone in età 35 – 64 anni (adulti) e circa 8.500 casi di decadimento cognitivo. In totale quindi le persone con demenza e quelle in fase “critica” perché affette da decadimento cognitivo (non sempre MCI si trasforma in demenza) sono in provincia circa 18.700 e se pensiamo che per ognuna di queste persone vi sono circa 2 persone che si prendono cura l’impatto sulla comunità è di circa 37.500 persone coinvolte. Se guardiamo ai dati degli accessi (anno 2022) ai CDCD (Centri Disturbi Cognitivi e Demenze, preposti alla diagnosi) in provincia risultano pari a 4.461 di cui 1.496 prime visite e 2.965 controlli; viene confermato il trend di crescita e la presenza di liste di attesa di circa 30 – 40 gg per la prima visita.

Rispetto a questo quadro va ribadito che nella demenza e nella malattia di Alzheimer diventa sempre più importante giungere ad una diagnosi precoce per consentire un più efficace approccio terapeutico. E’ infatti particolarmente importante intervenire nelle prime fasi, caratterizzate da un decadimento cognitivo o disturbo neurocognitivo minore che spesso si colloca al confine fra i cambiamenti legati ad un fisiologico invecchiamento e ai sintomi più caratteristici di vere e proprie forme di demenza senile. In presenza di queste manifestazioni/sintomi si possono mettere in campo una serie di interventi che riguardano specifiche terapie farmacologiche da un lato e molteplici azioni non farmacologiche.

Da questa consapevolezza nasce il protocollo d’intesa sottoscritto dall’Associazione con il CDCD – APSS di Trento e l’avvio di una collaborazione/progetti nell’ambito degli approcci non farmacologici e di supporto/aiuto ai familiari e persone affette da decadimento cognitivo, con il coinvolgimento di gruppi di pazienti e percorsi innovativi di stimolazione cognita di contrasto all’approssimarsi della demenza.

Nel febbraio di quest’anno è stato poi stipulato un protocollo d’intesa con l’Università di Trento – Centro Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMeC) di Rovereto e successivamente abbiamo finanziato un progetto di ricerca che ha come obiettivo quello di approfondire le valutazioni neuropsicologiche nelle fasi iniziali della malattia caratterizzata da decadimento cognitivo che genera normalmente un forte impatto non solo sulle persone colpite, ma anche sui caregiver familiari. La ricerca dovrà definire una “batteria neuropsicologica” efficace nell’identificazione dei deficit cognitivi nelle fasi precoci di decadimento cognitivo tenendo conto anche di una specifica valutazione degli aspetti legati al comportamento sociale, normalmente sottovalutato.

A questi obiettivi e impegni più generali rivolti ai malati e loro famigliari nella speranza di rendere meno pesante il loro impegno gravoso del prendersi cura e del saper garantire, in ogni fase della malattia di Alzheimer, una qualità di vita possibile nonostante la patologia si aggiungono nel corso di questo mese di settembre una serie di altre attività e impegni illustrati nelle locandine allegate alla presente nota. A tutti rivolgiamo un caloroso appello non dimentichiamo chi “dimentica” e chi si prende cura di loro e soprattutto non lasciamoli mai soli!

