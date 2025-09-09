ASSIUM * BOLLETTE GAS: «A SETTEMBRE SUL MERCATO LIBERO LE TARIFFE IN SENSIBILE DIMINUZIONE, RISPARMI MEDI DA 312 EURO ANNUI A FAMIGLIA»

12.14 - martedì 9 settembre 2025

A settembre sul mercato libero le tariffe del gas registrano una sensibile diminuzione, al punto che chi sceglie ora la migliore offerta sul mercato risparmia fino a 312 euro l’anno rispetto ai prezzi praticati lo scorso inverno. Lo afferma Assium l’associazione degli utility manager, che ha monitorato l’andamento delle offerte commerciali sull’apposito Portale messo a disposizione da Arera e Acquirente Unico.

Per quanto riguarda il prezzo fisso, scegliendo la migliore offerta disponibile oggi sul mercato, la bolletta annua del gas nelle principali città italiane si attesta a una media di 1.556 euro annui a famiglia (con un consumo di 1.400 metri cubi annui) – analizza Assium – Rispetto alle migliori offerte presenti sullo stesso Portale lo scorso inverno, e riferite al febbraio 2025, quando la bolletta media nelle principali città era pari in media a 1.765 euro, le tariffe risultano in calo del -11,8%, pari ad un risparmio medio di quasi 210 euro annui a utenza.

Se si analizzano invece le migliori proposte per il prezzo variabile, la bolletta annua del gas nelle principali città italiane scende a una media di 1.540 euro annui a famiglia. Qui il divario rispetto allo scorso inverno (quando la bolletta media era pari a 1.852 euro/anno) sfiora addirittura il -17%, con un risparmio rispetto a febbraio pari in media a 312 euro annui a utenza – evidenzia Assium.

L’analisi delle migliori offerte ai consumatori dimostra come al momento le tariffe a prezzo fisso e quelle a prezzo variabile sostanzialmente si equivalgano, con uno scarto di appena 16 euro annui su un consumo stimato di 1.400 metri cubi di gas.

“Con la discesa dei prezzi dell’energia sui mercati internazionali legata al calo della domanda di gas, gli operatori del mercato libero hanno adeguato al ribasso le tariffe delle proprie proposte commerciali – spiega Federico Bevilacqua, presidente Assium – Il momento quindi è particolarmente indicato per quegli utenti che intendano cambiare fornitore o rinegoziare la propria offerta col gestore attuale per ottenere risparmi sulla spesa in bolletta, anche in considerazione del fatto che nei mesi a venire, con l’arrivo della stagione fredda e i maggiori consumi di gas, i prezzi dell’energia sono destinati a crescere, anche di molto, con effetti negativi diretti in bolletta”.

“E’ bene tuttavia ricordare ai consumatori che le offerte effettivamente praticate dai gestori energetici sono più numerose rispetto a quelle pubblicate sul Portale di Arera, e che per massimizzare i risparmi sulla spesa, scegliere la proposta più adatta alle proprie esigenze ed evitare di cadere in trappole e fregature, è più che mai importante rivolgersi a personale qualificato e alla figura dell’utility manager, in grado di suggerire le proposte che non solo presentano le tariffe più basse, ma che garantiscono anche le maggiori tutele” – conclude Bevilacqua.