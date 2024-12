ASSESSORE PAT SPINELLI * POLITICI E AMMINISTRATORI / INDAGINI PROCURA REPUBBLICA: “ SORPRESA PER GLI ADDEBITI RIVOLTI A POLITICI NOTI PER SCRUPOLO E IMPEGNO”

17.31 - mercoledì 4 dicembre 2024

“In relazione all’inchiesta in corso che coinvolge politici e amministratori trentini e altoatesini, due sono le osservazioni di carattere generale che sentiamo di svolgere.

Anzitutto, piena fiducia nell’operato della magistratura, in secondo luogo saldo rispetto della presunzione di innocenza, principio costituzionale peraltro molto correttamente richiamato nella stessa ordinanza.

Come ha affermato ieri il Governatore Fugatti, c’è molta sorpresa per i gravi addebiti rivolti ad alcuni amministratori noti per scrupolo e profondo impegno per il territorio.

Seguiremo gli sviluppi per il momento sospendendo ogni giudizio.

Esprimo a titolo personale vicinanza alla sindaca di Riva del Garda Cristina Santi, certo che si dimostrerà estranea ai fatti che le vengono contestati”.

Lo dichiara Achille Spinelli, assessore provinciale e segretario provinciale di Noi Trentino per Fugatti Presidente