ASSESSORE PAT FAILONI * “TRENTO-BONDONE“: « CON 250 ISCRITTI SI CONFERMA GARA TOP DEL CIRCUITO, GRAZIE ALLA SCUDERIA PER AVERE ANTICIPATO LA DATA »

18.14 - mercoledì 7 giugno 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da link social di Roberto Failoni, inviato alla redazione di Opinione –

PRESENTATA LA 72ª TRENTO BONDONE: CON 250 ISCRITTI SI CONFERMA GARA TOP DEL CIRCUITO.

La data è nuova di zecca, almeno per chi non conosce e non frequenta la gara da almeno 40 anni, il format invece è sempre quello che affascina i piloti di tutta Europa da quasi un secolo. La 72ª «Trento Bondone», con i suoi 17,3 chilometri in grado di regalare sensazioni uniche a chi li affronta, è ormai alle porte, dato che si disputerà domenica 11 giugno e non più nel primo weekend di luglio, data abbandonata per evitare concomitanze con altri eventi importanti, per il clima più propizio e per motivi turistici, dato che così si portano sull’Alpe di Trento gli ospiti in un periodo di bassa stagione, con soddisfazione degli esercizi alberghieri.

Insomma anche questa volta la Scuderia Trentina ha teso la mano a tutti i soggetti con i quali è necessario fare squadra per organizzare un evento così complesso, in modo da agire in piena sintonia con le istituzioni provinciali e comunali e con le richieste di chi opera sul territorio.

Questa mattina, prendendo parte alla presentazione tenutasi in Trentino Marketing, ho ringraziato la Scuderia per aver accettato la proposta di anticipare la data e ho ricordato l’impegno dell’ente pubblico nell’opera incessante di manutenzione e miglioramento del percorso (asfaltatura e nuovi guardrail). Sono convinto che la 72esima Trento Bondone sarà un nuovo successo!