ASSESSORE PAT FAILONI * “MIO TRENTINO”: « È LA APP CHE RIVOLUZIONA IL RAPPORTO CON L’OSPITE, NUOVA PRESENTAZIONE AL PALACAMPIGLIO CON GLI OPERATORI »

13.49 - giovedì 23 marzo 2023

LINK

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al profilo dell’assessore Failoni) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

Nuova presentazione per l’app Mio Trentino ieri pomeriggio al PalaCampiglio con gli operatori dell’ATA Dolomiti di Brenta – Madonna di Campiglio, Val di Sole, Paganella e Val di Non. Si tratta del secondo appuntamento attraverso il quale Trentino Marketing insieme alle APT e all’Assessorato ha voluto presentare al sistema turistico trentino lo strumento destinato a diventare il “compagno di viaggio” degli ospiti del Trentino e che segnerà la trasformazione digitale del Trentino.

Un progetto innovativo e ambizioso che percorre le più recenti frontiere tecnologiche e applicazioni dell’intelligenza artificiale al turismo. L’obiettivo è duplice: da un lato fornire all’ospite uno strumento per vivere in maniera facile il nostro territorio, in grado di raccogliere i suoi interessi e di suggerirgli le esperienze possibili, ma anche fidelizzarlo una volta ritornato a casa per costruire una relazione duratura; dall’altro facilitare nuove opportunità di sviluppo per il territorio e per le sue imprese partendo proprio dagli interessi manifestati dall’ospite.