ASSESSORE PAT FAILONI * LAVORATORI STAGIONALI: « DOPO LA RICHIESTA DELLA PROVINCIA ASSEGNATE ULTERIORI 1.271 QUOTE AL TRENTINO, UN GRAZIE AL MINISTERO »

09.24 - giovedì 25 maggio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da link social di Roberto Failoni, inviato alla redazione di Opinione –

///

Lavoratori stagionali: dopo la richiesta della Pat assegnate ulteriori 1.271 quote al Trentino.

1.251 quote di lavoro subordinato stagionale nel turismo aggiuntive alle 105 stanziate a marzo e 20 quote di lavoro stagionale/pluriennale in più rispetto alle 50 del primo decreto. Questi i numeri aggiuntivi per gli stagionali del turismo, delle quote che vanno sommate alle ulteriori aperture per gli altri settori trentini, 219 per il lavoro subordinato non stagionale e altri 400 per l’agricoltura. Un ringraziamento al Ministero e a tutti coloro che si sono adoperati per questo aumento di quote!