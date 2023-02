ASSESSORE FAILONI – PAT * AMMINISTRATIVE 2023: « VALDUGA CANDIDATO PRESIDENTE? PRIMA CONOSCA LE LEGGI DELLA PROVINCIA, FALSE LE SUE DICHIARAZIONI DI OGGI »

11.16 - giovedì 2 febbraio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un Whatsapp dell’assessore Failoni e ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

VALDUGA CANDIDATO PRESIDENTE? PRIMA CONOSCA LE LEGGI DELLA PROVINCIA, FALSE LE SUE DICHIARAZIONI DI OGGI

Dichiarazioni a dir poco false e in malafede rilasciate al quotidiano L’Adige da parte di Francesco Valduga, candidato Presidente del Centrosinistra in pectore. Secondo il Sindaco di Rovereto la Riforma del turismo del 2020 «impedirebbe agli enti cittadini, inclusi i musei o lo stesso Comune, di godere delle agevolazioni normative per le assunzioni a tempo in quanto a Rovereto – a detta di Valduga – non sarebbe stato concesso (!) lo status di Comune ‘ad elevata intensità turistica’»: niente di più falso.

Ricordo infatti a Valduga che l’art. 5 della legge afferma che «il Trentino è considerato un territorio interamente a valenza turistica» e che non ci sono affatto differenze tra comuni. Insensati e assolutamente fuori oggetto poi eventuali collegamenti tra la legge del turismo e la disciplina che regola le assunzioni degli enti locali e dei diversi enti strumentali.

Proprio per l’assurdità di queste dichiarazioni mi chiedo: come fa un Sindaco di un’importante città come Rovereto – perdipiù in corsa per diventare Presidente della Provincia – a ignorare l’abc delle leggi della nostra autonomia? Incredibile.

