ASIA-USB DEL TRENTINO * ITEA: « PRESIDIO E CONFERENZA STAMPA, A TRENTO – VIA GUARDINI (15/3 – 10.30) »

Si è tenuta giovedì 2 marzo 2023 la seconda grande assemblea organizzata da ASIA-USB con gli inquilini delle torri di Madonna Bianca e Villazzano, nel corso della quale si è fatto il punto sulla vertenza in atto relativa alle altissime spese condominiali che gli abitanti si sono visti recapitare già dalla fine del 2022.

All’assemblea, dove erano presenti oltre 150 tra inquilini e proprietari delle torri di Madonna Bianca e Villazzano, è intervenuto tra gli altri anche il sindaco di Trento Franco Ianeselli, il quale ha portato la propria solidarietà agli inquilini che si trovano oggi in una situazione delicatissima, dovendo far fronte a spese condominiali che superano di gran lunga il costo dell’affitto, arrivando in taluni casi a coprire (solo le spese condominiali) il 100% del proprio reddito mensile, una situazione che come già ampiamente espresso è insostenibile.

Nel corso del proprio intervento, il sindaco ha anche ribadito quanto già detto nel corso dell’incontro tenutosi preso la sede del comune con i rappresentanti di ASIA-USB e degli inquilini, ovvero che il comune rimane a disposizione per far sì di trovare una soluzione condivisa a tale pesante situazione.

Dall’assemblea emerge ancora una volta chiaro l’indirizzo che si vuole dare a questa vertenza, una vertenza di dignità la quale vuole riportare al centro l’inquilino che sempre più spesso è invece un numero tra i tanti, ripartendo dalla base, ovvero dalla logica su cui si basano, o su cui si dovrebbero basare, i sistemi di case popolari.

Per questa ragione, congiuntamente alla verifica dei bilanci e dei conti presentati dagli amministratori agli inquilini, è partita una vertenza politica che vedrà gli inquilini assieme ad ASIA-USB impegnati in una serie di incontri ed iniziative al fine che si trovi anche una soluzione politica alla vicenda, per far sì che non si ripeta domani ciò che stanno vivendo oggi gli inquilini delle Torri.

Vertenza che vedrà gli inquilini scendere in piazza con ASIA-USB il 15 marzo 2023 dalle ore 10.30 davanti alla sede ITEA in via Guardini a Trento, per un presidio con conferenza stampa, in cui si illustrerà nel dettaglio la proposta di ASIA- USB che sarà poi illustrata all’assessora Zanotelli nel corso dell’incontro fissato per il prossimo 23 marzo. Vertenza che nell’ultimo periodo si sta allargando sempre più raggiungendo inquilini ed abitanti di molte altre zone del Trentino.

ASIA-USB del Trentino