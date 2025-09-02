ARERA * GAS: «AD AGOSTO 2025 MATERIA PRIMA DEL SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ A 35,60 EURO/MWH (-1,2% SU LUGLIO)»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Gas: Arera comunica il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità per agosto 2025 (-1,2% rispetto a luglio). Arera comunica il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese di agosto 2025.
La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.
Per il mese di agosto, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in leggero calo rispetto a quelle registrate a luglio, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 35,60 €/MWh.
L’AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITA’ GAS PER AGOSTO 2025
GAS NATURALE – Per il mese di agosto 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo1 è pari a 107,37 centesimi di euro per metro cubo (-1,2% su luglio), così suddiviso:
Spesa per la materia gas naturale:
• 41,47 centesimi di euro (pari al 38,62% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas
naturale e per le attività connesse;
• 6,02 centesimi di euro (5,61% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio.
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore:
• 23,20 centesimi di euro (21,61% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura,
trasporto, perequazione della distribuzione, qualità.
Spesa per oneri di sistema:
• 4,98 centesimi di euro (4,64% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema.
Imposte:
• 31,70 centesimi di euro (29,52% del totale della bolletta) per le imposte.
Composizione percentuale della spesa per la fornitura di