ARCIGAY – TRENTINO * “TRANSGENDER DAY OF REMEMBRANCE“: «LA COMMEMORAZIONE A TRENTO, PIAZZA D’AROGNO (20/11 – 18.00)»

16.33 - lunedì 18 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il 20 novembre cade la Giornata della Memoria Transgender (Transgender Day of Remembrance). Il 20 novembre si celebra il Transgender Day of Remembrance, giornata dedicata a ricordare le vittime transgender e non-binary di crimini d’odio. Quest’anno si contano 426 vittime globali tra cui 49 suicidi e 3 persone italiane: la comunità transgender invita a partecipare a un momento di commemorazione il 20 novembre alle 18.00 in Piazza d’Arogno.

Trento, 18 novembre 2024 – Il 20 novembre cade la Giornata della Memoria Transgender (Transgender Day of Remembrance), ricorrenza internazionale per ricordare tutte le persone trans e non-binary vittime di crimini d’odio. Quest’anno le vittime riportate sono 426, prevalentemente persone socializzate al femminile, di cui 49 suicidi. Di queste, 3 sono persone italiane.

È importante sottolineare come questi siano numeri ampiamente sottostimati. Non sappiamo quante persone della nostra comunità abbiano subito lo stesso destino in silenzio, non riconosciute nella loro identità. I numeri che abbiamo sono basati sulle notizie che hanno avuto riscontro mediatico, sui social, sui giornali.

Tuttavia, non si pensi che questo riscontro sia garanzia di un riconoscimento: spesso gli articoli che parlano di queste persone fanno ampio uso di misgendering (utilizzo del genere sbagliato) e deadnaming (utilizzo del nome di nascita al posto del nome scelto dalla persona stessa), compiendo un ulteriore atto di violenza nei loro confronti.

La situazione politica è sempre più avversa alle persone transgender: basti pensare ai recenti attacchi del nostro governo all’ospedale Careggi di Firenze, uno dei principali centri italiani per i percorsi di affermazione di genere; o alle quattro risoluzioni presentate alla Camera volte a limitare l’autodeterminazione e la salute delle persone transgender, in contrasto con le linee guida mediche internazionali.

In questo crescente clima d’odio, sentiamo sempre più urgente la necessità di resistere agli attacchi e fare rete come comunità e con le persone che vogliono essere nostre alleate: per questo, chiediamo la vostra partecipazione al momento di commemorazione organizzato mercoledì 20 novembre alle ore 18.00 in Piazza d’Arogno. Di fronte ai tentativi di limitarci ed isolarci, noi vi diciamo: siate al nostro fianco.