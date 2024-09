ARCIGAY DEL TRENTINO * SIT-IN DI PROTESTA: «IN PIAZZA CONTRO LA LEGGE ANTI-GENDER DELLA LEGA, A TRENTO E ROVERETO (25/9)»

12.02 - martedì 24 settembre 2024

In piazza contro la legge anti-gender. Trento e Rovereto si mobilitano contro la risoluzione anti-gender della Lega. Domani, mercoledì 25 settembre, sit-in di protesta a Rovereto e Trento.

Anche il Trentino scende in piazza contro l’approvazione della risoluzione anti-gender del leghista Rossano Sasso. Lo scorso 11 settembre, la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera ha infatti approvato una risoluzione che chiede di bandire ogni insegnamento legato al “gender” nelle scuole, sbarrando di fatto la strada a ogni progetto per l’educazione sessuale e affettiva.

Mercoledì 25 settembre si svolgeranno due sit-in, alle 18 a Rovereto in piazza Cesare Battisti e alle 19 a Trento in piazza Duomo. I presìdi sono organizzati in tutta Italia da Tocca a Noi aps e Arcigay.

«Non possiamo e non vogliamo restare indifferenti alla deriva illiberale e antidemocratica dell’Italia al tempo del Governo Meloni», spiegano le realtà organizzatrici. «Sentiamo il dovere e l’urgenza di reagire e opporci con fermezza all’approvazione della risoluzione Sasso che vieta l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, tacciandola di essere espressione di una fantomatica ed inesistente “ideologia gender”».

Il sit-in coinvolgerà associazioni e collettive, insegnanti e comunità studentesca, forze progressiste ed esponenti delle istituzioni anche in tante altre città. Il messaggio è ovunque lo stesso: la scuola che libera tuttɜ è una scuola dove non c’è posto per i pregiudizi sessisti, razzisti, omolesbobitransfobici e abilisti. È una scuola che si fa comunità educante e spazio sicuro per tutte le persone che la attraversano; una scuola che condanna e rifiuta l’odio e la discriminazione.

Hanno già aderito: AGEDO Trentino, Alleanza Verdi e Sinistra del Trentino, ANPI del Trentino, ARCI del Trentino, CGIL Trentino, Collettivo Transfemminista Queer Trento, Comitato laici trentini per i diritti civili, Coordinamento Donne onlus, Coordinamento Studentesco Trento, Famiglie Arcobaleno Trentino – Alto Adige, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Non Una di Meno Trento, Osservatorio Interreligioso sulle Violenze contro le Donne, Partito Democratico del Trentino, Unione degli Universitari Trento, Zona Franca Trento.

Le realtà che vogliono partecipare all’iniziativa possono scaricare il Manifesto “SCUOLA LIBERA TUTT3. Per una educazione affettiva e sessuale” e compilare il form sul sito: www.arcigay.it/scuola-libera-tuttз/.