ARCIDIOCESI TRENTO * OGNISSANTI E DEFUNTI: « LUNEDÌ PRIMO NOVEMBRE L’ARCIVESCOVO TISI PRESIEDERÀ LA SANTA MESSA AL CIMITERO MONUMENTALE DELLA CITTÀ »

Ognissanti e defunti, le celebrazioni con l’arcivescovo Lauro. 1° novembre (14.30) al cimitero di Trento, in caso di pioggia in Cattedrale.

Nella solennità di Ognissanti, lunedì 1° novembre, l’arcivescovo Lauro Tisi presiederà la s. Messa al cimitero monumentale di Trento, con inizio alle ore 14.30. In caso di pioggia, la celebrazione avverrà in Cattedrale alla stessa ora, con diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi e in Tv su Telepace Trento (canale 601).

Nella mattinata di Ognissanti monsignor Tisi salirà a Cavalese per la s. Messa nella pieve di s. Maria Assunta alle ore 10.30.

Il giorno successivo, martedì 2 novembre, commemorazione dei defunti, l’Arcivescovo guiderà alle ore 11.00 la celebrazione eucaristica presso il sacrario militare del cimitero del capoluogo, in memoria dei caduti di tutte le guerre.

Disposizioni anti-Covid

In queste due giornate (1-2 novembre), per le celebrazioni in chiesa si seguono in Diocesi di Trento le consuete disposizioni, a partire dal rispetto del numero massimo di fedeli che possono entrare in chiesa, in base al distanziamento minimo di 1 metro; per le celebrazioni in cimitero si seguono le consuete disposizioni, compresa la necessità per i presenti di tenere indossata la mascherina. Se il cimitero è comunale, ogni parroco è stato invitato ad accordarsi previamente con il sindaco.