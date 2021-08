ARCIDIOCESI DI TRENTO * COLLEGIO ARCIVESCOVILE: RETTORE DAVES, « CHRISTIAN BONAZZA NUOVO PRESIDE, SCELTA DI CONTINUITÀ NELLO SVILUPPO DEL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO »

Collegio Arcivescovile, Christian Bonazza nuovo preside. Il rettore Daves: “Scelta di continuità nello sviluppo del nostro progetto educativo”. Il “grazie” al preside uscente Paolo Fedrigotti.

Nuovo preside per il Collegio Arcivescovile di Trento: si tratta del professor Christian Bonazza, attuale docente dello stesso Istituto, nominato dal CDA riunitosi martedì 24 agosto. Nato a Tione 47 anni fa, sposato, due figli, Bonazza è laureato in Lettere con dottorato in Storia; ha svolto un’articolata attività di ricerca prima di approdare come docente all’Arcivescovile, dove insegna da dieci anni.

Bonazza subentra al professor Paolo Fedrigotti, che lascia l’Arcivescovile, dopo averne coordinato la proposta didattica negli ultimi cinque anni, per intraprendere nuove esperienze professionali.

“La scelta del professor Bonazza, che da anni abbiamo potuto apprezzare come docente nel nostro Istituto, si pone – precisa il rettore Bruno Daves nella lettera inviata a tutto il personale docente e non docente delle sedi di Trento e Rovereto – in continuità con quanto realizzato nell’ultimo quinquennio. Al nuovo preside – aggiunge il rettore – abbiamo affidato il compito di valorizzare e sviluppare ulteriormente le prospettive che stanno alla base del nostro Progetto Educativo nel rispetto di valori per noi fondanti e irrinunciabili, specialmente in un momento storico come quello attuale”.

“Crediamo di doverci porre – sostiene ancora Daves – come Comunità educante, presente sul territorio provinciale ed operante nel tessuto ecclesiale, valorizzando la nostra vocazione formativa ed educativa alla cui base sta la dignità e la centralità della persona, il compito di essere una scuola accogliente di tutti e per tutti e la chiamata a trasformare la fede in cultura”.

Il rettore, a nome del corpo docente e di tutto il personale, nell’augurare buon lavoro al nuovo preside, esprime i “più sentiti ringraziamenti” al preside uscente Fedrigotti, per l’”ottimo lavoro svolto”.