AQUILA BASKET * PANDEMIA: « LA SQUADRA TESTIMONIAL PER LA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID DELL’APSS, CAPITAN FORRAY ED IL PRESIDENTE LONGHI ALLA CONFERENZA STAMPA »

Anche quest’anno Aquila Basket aderisce con entusiasmo e piacere alla richiesta arrivata dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: questa mattina capitan Toto Forray e il presidente Luigi Longhi sono intervenuti in rappresentanza del club alla conferenza stampa organizzata dall’APSS, in collaborazione con i vari esponenti delle professioni sanitarie, per tracciare un primo bilancio della campagna vaccinale anti Covid-19 in Trentino e per darle nuovo slancio.

Ecco perché nelle nuove iniziative di comunicazione dell’APSS trovano spazio anche i campioni dello sport della città di Trento, come appunto Toto Forray o lo schiacciatore di Trentino Volley Oreste Cavuto.

“La vaccinazione – ha commentato il Capitano della Dolomiti Energia Trentino Toto Forray – è un passo fondamentale per tornare alla vita “prima del Covid”: è un gesto che va incontro alla salute e al benessere delle persone, degli atleti e dei tifosi. Come Aquila Basket siamo contenti di metterci a disposizione per promuovere la vaccinazione, sperando che la campagna ci aiuti a poter presto tornare a giocare in un palazzetto pieno e a vivere assieme al nostro pubblico le emozioni dello sport”.