AQUILA BASKET * “A TREE FOR A TREASURE”: « CACCIA AL TESORO NEL CENTRO DI TRENTO, PER CONTRIBUIRE AL RIMBOSCHIMENTO DEL MONTE BONDONE (1/4 ORE 10.30- 17.30) »

17.07 - venerdì 31 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Domani nelle vie del centro di Trento, “A Tree for a Treasure”: l’Aquila Basket Earth Day coinvolge tutta la città in una “caccia al tesoro” tra basket e sostenibilità. Il progetto green di Aquila Basket diventa una grande caccia al tesoro nel centro storico del capoluogo: l’evento organizzato in collaborazione con l’Agenzia provinciale delle Foreste Demaniali e Comune di Trento sabato 1 aprile vuole sensibilizzare sui temi ambientali e contribuire al rimboschimento del Monte Bondone.

Un percorso di nove tappe distribuite per le strade del centro storico di Trento dove tutti potranno provare a segnare la loro tripla… per l’ambiente. Questo e tanto altro ancora è “A Tree for a Treasure”, l’evento che domani, sabato 1 aprile, andrà in scena grazie alla collaborazione tra Aquila Basket e il Comune di Trento. L’iniziativa, che si lega a doppio filo al progetto “Aquila Basket Earth Day”, ha come scopo la sensibilizzazione sui temi ambientali e sulla pratica sportiva, e permetterà a tutti, gratuitamente, di dare il proprio contributo al rimboschimento del Monte Bondone. Come? Facendo canestro in tutte e nove le postazioni del centro cittadino, tutte da scoprire con una speciale mappa che verrà consegnata al primo canestro: a giro ultimato un certificato attesterà la piantumazione di un albero. Una caccia al tesoro speciale, aperta a tutti dalle 10.30 alle 17.30, che saprà conquistare grandi e piccini! Per ogni postazione oltre al canestro dove tentare i propri tiri ci sarà anche uno stand con materiale informativo e vari gadget messi a disposizione dai vari partner del progetto. A gestire e animare le postazioni ci saranno anche gli studenti dell’Istituto Ivo De Carneri di Civezzano e dell’Istituto di Istruzione Martino Martini di Mezzolombardo, scuole anche quest’anno protagoniste del progetto proseguendo un lungo rapporto di collaborazione con Aquila Basket e le sue declinazioni sul territorio.

Aquila Basket Earth Day 2023 – A Tree for a Three

L’evento di sabato 1 aprile fa parte del progetto Aquila Basket Earth Day 2023, che prende il titolo di “A Tree for a Three”, un albero per ogni tripla. Per ogni canestro da tre punti segnato da un giocatore della Dolomiti Energia Trentino tra campionato ed EuroCup infatti verrà piantato un albero sul Monte Bondone, nella zona della montagna colpita più duramente dalla tempesta Vaia.

Grazulis e Dusmet: «Compattezza ed energia le chiavi per provare a battere Pesaro»

L’ala lettone e l’assistant coach della Dolomiti Energia Trentino presentano l’impegnativo e fondamentale match di domenica a Pesaro: alla Vitrifrigo Arena palla a due alle 19.00, diretta ELEVEN Sports

Carpegna Prosciutto Pesaro (12-11) vs. Dolomiti Energia Trentino (11-12)

24a giornata LBA Serie A UnipolSai | Vitrifrigo Arena, Pesaro

Domenica 2 aprile 2023 | ore 19.00 | ELEVEN Sports

Kinesi Injury Report

ANDREJS GRAZULIS (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Domenica a Pesaro ci aspetta una partita importante, almeno tanto quanto le ultime di campionato che ci siamo lasciati alle spalle perché a maggior ragione con l’equilibrio di quest’anno ogni vittoria e ogni sconfitta hanno un peso specifico altissimo. Pesaro ha un sistema di gioco che esalta il talento dei singoli, sicuramente Abdur-Rahkman è uno dei giocatori più pericolosi a livello offensivo ma ogni giocatore può essere decisivo con il suo contributo e Austin Daye è sicuramente un innesto di grande valore. La cosa più importante per noi sarà entrare in campo con la giusta mentalità e giocare insieme: quest’anno tante volte abbiamo saputo produrre grandi prestazioni contro grandi avversari, ma siamo anche incappati in passaggi a vuoto come quello di domenica scorsa contro Napoli che non vogliamo più ripetere. Questo è il momento della stagione in cui le parole non servono, contano i fatti. La vittoria sullo Slask Wroclaw? Il match non era importante dal punto di vista della classifica del girone di EuroCup, ma era importante per noi e credo ci abbia dato buone sensazioni e un po’ di morale in vista di questo rush finale di campionato».

DAVIDE DUSMET (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «La VL è una squadra che tira bene da tre punti, che gioca duro, che di fronte al proprio pubblico ha grande energia ed entusiasmo: per competere domenica abbiamo bisogno di pareggiare quel tipo di intensità e mostrare il nostro vero volto. Contro Napoli abbiamo pagato la nostra incapacità di essere costanti e compatti per 40 minuti, contro Pesaro dovremo fare meglio ed avere la capacità, con la nostra difesa, di rompere il loro ritmo offensivo. Ci mancano sette partite al termine della regular season, vogliamo vivere ogni match al massimo delle nostre possibilità per completare nel migliore dei modi la nostra stagione».