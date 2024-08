APT VALSUGANA (TN) * TURISMO: «TREKKING ALLA LUPA DEL LAGORAI, ATTIVITÀ GRATUITA PER 25 PERSONE (13-20 AGOSTO)»

07.46 - venerdì 9 agosto 2024

Il comune di Levico e APT Valsugana investono su bus, trekking e mtb. Il turismo a Levico Terme nasce più di un secolo fa grazie alla preziosa fonte termale, maggiore attrattiva che definisce il comune come destinazione turistica, sinonimo di salute e benessere. Ancora oggi, il turismo termale e curativo richiama flussi di visitatori che scelgono di soggiornare a Levico mediamente per lunghi periodi contrastando la tendenza che vede le presenze concentrate nei fine settimana.

Nel tempo, il cambiamento avvenuto nelle abitudini dei turisti, ha spinto il Comune di Levico Terme ad ampliare la sua offerta abbinando il benessere termale alle attività outdoor, oltre a mettere in risalto il proprio lago (primo lago italiano ad aver ottenuto la bandiera Blu nel 2013), la natura che circonda il paese e tutti gli sport che si possono praticare all’aria aperta con una forte attenzione al tema della sostenibilità e della mobilità collettiva.

Sindaco Beretta: “anche per il 2024 abbiamo investito per l’attivazione del servizio di bus navetta che collega Levico con la sua montagna, partito a giugno nei week end e adesso sino a fine agosto su base quotidiana per terminare con i week end di settembre. Al fine di incentivare ancora di più il suo utilizzo, con APT abbiamo pianificato, sul versante di Vetriolo/Panarotta il 13 e il 20 agosto, due uscite di Trekking con guide autorizzate e due uscite di MTB con guida per domenica 25 agosto e 8 settembre.

Inoltre, con l’assessore Monica Moschen abbiamo convenuto di pianificare un servizio di collegamento con l’altro versante. Ecco che nelle giornate del 9-16-23 e 30 agosto, grazie alla collaborazione con APT e per venire incontro alle esigenze degli operatori delle nostre categorie, abbiamo attivato delle corse per raggiungere il Vezzena. Il collegamento con l’Altopiano rispecchia l’impegno che la destinazione turistica mette costantemente nella sostenibilità poiché incentiva l’utilizzo della mobilità collettiva e l’avvicinamento degli ospiti alle realtà rurali di montagna, quali le malghe e i loro pascoli”

Moschen: “con APT abbiamo inoltre elaborato un piano di comunicazione mirato che ha come obbiettivo quello di intercettare i clienti dei nostri mercati di riferimento dall’Italia alla Germania in primis e si concretizza in campagne social relative all’estate e autunno, oltre a degli spazi ADV su testate nazionali. Verranno inoltre realizzate delle audioguide in italiano, inglese e tedesco dei principali siti turistico culturali di Levico Terme che potranno essere accessibili a tutti. L’attività si concluderà con la presenza di un maxischermo per il periodo dei Mercatini di Natale di Levico, in Via Dante dove saranno trasmesse immagini promozionali del territorio”.

Pasqualin APT : “l’obbietto principale del Comune di Levico Terme si sposa con quello di APT, ovvero trovare delle modalità di collaborazione che possano permettere di confermare la presenza di coloro che, anno dopo anno, visitano il nostro territorio ma anche quello di intercettare nuovi utenti che possano venire nei periodi del fuori stagione ad iniziare da ottobre in poi. Non secondario l’obbiettivo di coinvolgere sempre di più i residenti per rendersi conto di tutto quello che abbiamo a nostra disposizione. APT e Comune sono anche vicini ad iniziative gestite da altri soggetti presenti sul territorio come il Parco delle Terme con i suoi eventi e la Biblioteca Comunale. Importantissime le collaborazioni con le associazioni che da aprile in poi organizzano eventi culturali e sportivi. Significativa anche la sinergia sviluppata con le Terme e Consorzio Levico Terme in centro sempre presenti nell’animazione della città”.

Andreatta APT: “non vanno dimenticate le attività sviluppate da APT di intrattenimento dell’ospite che vengono racchiuse all’interno del programma “Esperienza Valsugana”. Anche in questo, Levico viene coinvolta con diverse attività: respiro a contatto con la natura e visita guidata al Parco delle Terme, escursione lungo la strada dei Pescatori, visita alla Chiesetta di San Biagio e al Forte delle Benne, degustazione di formaggi, attività di benessere nella natura lungo il Rio Maggiore. Tutte attività a disposizione degli operatori per essere proposte e vendute ai loro possibili clienti.”

Pasqualin: “questo percorso si sta mostrando vincente per essere attrattivi all’interno di modelli turistici sempre più concorrenziali tra di loro. Obiettivo sempre più vicino è l’apertura agli ospiti 10 mesi all’anno, focalizzandosi sui mesi primaverili ed autunnali. Strada che seguiremo anche per il 2025 nella speranza e convinzione che tutti possano capire che il turismo è un bene comune e gli investimenti che vengono fatti dalle amministrazioni comunali in questa direzione aumentano la qualità della vita di tutti noi residenti.”

Trekking alla Lupa del Lagorai, Vetriolo e Panarotta: 13 – 20 agosto 2024

Uscita con accompagnatore di media montagna alla Lupa del Lagorai, Vetriolo e Panarotta. Ritrovo alle ore 9.30 presso Loc. Vetriolo (pedana lancio decollo- Nif).

Il percorso ha una durata di circa 3 ore con livello di media difficoltà.

L’attività è gratuita per un massimo di 25 persone; necessaria la prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente all’attività chiamando ufficio informazione APT Valsugana +39 0461727700 oppure a info@visitvalsugana.it

Per chi lo desidera, sarà possibile raggiungere il luogo del ritrovo con il servizio bus Levico- Panarotta, salvo acquisto preventivo del biglietto. Orari e biglietti acquistabili su www.move.tn.it (fermata Vetriolo).

Le uscite di MTB: 25 agosto – 8 settembre

Uscita con guida di MTB in Panarotta e Vetriolo.

Ritrovo ore 9.00 presso Loc. Compet.

Il percorso ha una durata di circa 3 ore con un livello di media difficoltà.

L’attività è gratuita per un massimo di 8 persone; necessaria la prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente all’attività chiamando ufficio informazione APT Valsugana +39 0461727700 oppure a info@visitvalsugana.it

Per chi lo desidera, sarà possibile raggiungere il luogo del ritrovo con il servizio bus Levico- Panarotta, salvo acquisto preventivo del biglietto. Orari e biglietti acquistabili su www.move.tn.it (fermata Compet).

Vezzena – servizio bus: 09 – 16 – 23 –

30 agosto 2024

Il servizio sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria presso gli uffici di APT Valsugana. La partenza è prevista da Levico davanti allo stabilimento termale alle ore 9.00 per rientrare dal Passo Vezzena alle 15.30

Maggiori info su fermate e orari del servizio bus sul sito www.visitvalsugana.it.