APT VALSUGANA (TN) * COVID: « IL COMUNE DI LEVICO TERME SI MOBILITA PER LA GESTIONE DEI PUNTI TAMPONI RAPIDI, L’ESITO VERRÀ COMUNICATO NELL’ARCO DI 20 MINUTI E RILASCIATO IN FORMA CARTACEA »

Dal 6 agosto sarà fondamentale essere in possesso di green pass – certificazione ottenibile se vaccinati o se risultati negativi a tampone con validità 48 ore – per svolgere diverse attività ma anche per effettuare spostamenti in sicurezza. Questa misura cautelativa, necessita diverse strutture in grado di eseguire i test rapidi e di rilasciare la certificazione in breve tempo in modo da garantire, soprattutto ai turisti, un piacevole soggiorno in Valsugana Lagorai e un rientro in sicurezza alla propria città di provenienza.

Il primo ad attivarsi per rispondere alle nuove esigenze di operatori e turisti, è stato il Comune di Levico Terme che, con la disponibilità di SEA Consulenze e Servizi, ha allestito un nuovo hub presso la Palestra dell’ex scuola (Via Slucca de Matteoni, 2/4 – Levico Terme) dedicato ai tamponi rapidi per la ricerca degli antigeni COVID-19 a disposizione di turisti e locali.

In totale sicurezza ci si potrà recare presso la palestra senza prenotazione, presentando il modulo di prestazione del consenso compilato e firmato (modulo reperibile online al sito www.seaconsulenze.it o compilabile sul posto) qui gli operatori procederanno all’accettazione per poi eseguire il test. L’esito verrà comunicato nell’arco di 20 minuti e sarà rilasciato in forma cartacea, anche in lingua straniera, e sarà valido per attestare l’eventuale negatività del soggetto.

Il servizio sarà fruibile sette giorni su sette a partire da venerdì 6 agosto con orario 9.00 – 12.00 fino al 5 settembre. Il costo unico della prestazione sarà di ventidue euro.

Inoltre, viene confermato il servizio di tamponi rapidi presso le seguenti farmacie e medici della Valsugana:

Farmacia Betti – Piazza S. Maria, 7 (Civezzano) Tel. 0461 858559

Responso in 15 minuti con certificato in doppia lingua Costo 22 €

Farmacia De Prez – Via Dante Alighieri, 31 (Levico Terme) Tel. 0461 706116

Responso in massimo 3 ore con certificato in doppia lingua Costo 22 €

Farmacia Pizzo – Viale Vito Bellini, 17 (Pergine Valsugana) Tel. 0461 530098

Responso in 20 minuti con certificato in doppia lingua Costo 22 €

Farmacia Gestifarm – Via Cesare Battisti, 26 (Pergine Valsugana) Tel. 0461 531101

Responso in 15 minuti con certificato in doppia lingua Costo 22 €

Studio Medico Dott. Rigo – Piazza Romani, 1 (Borgo Valsugana) Tel. 345 1733186

Responso in 15 minuti con certificato in doppia lingua Costo 35 €

Studio Odontoiatrico Dalpos&Carraro – P.zza Montebello (Roncegno)

Tel. 0461 771101 – Responso in 20 minuti con certificato in doppia lingua Costo 35 €

Si tratta di un ottimo esempio di collaborazione tra le strutture ricettive e mediche al servizio dei turisti che così potranno continuare a scegliere la Valsugana come meta di turismo in Trentino ma anche per garantire elevati standard di sicurezza e tranquillità agli abitanti della nostra valle.