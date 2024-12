APT VALSUGANA * MERCATINI DI NATALE IN TRENTINO: «TRA LUCI SOFFUSE, PAESAGGI MONTANI INNEVATI E L’INCANTO DELLE TRADIZIONE»

16.11 - mercoledì 4 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mercatini di Natale in Trentino: la magia della Valsugana. L’atmosfera del Natale in Trentino è unica, fatta di luci soffuse, paesaggi montani innevati e l’incanto delle tradizioni. I mercatini di Natale sono un’istituzione, un’occasione per immergersi nella cultura locale e scoprire prodotti artigianali e gastronomici tipici della regione. In Valsugana, tutto questo assume un fascino speciale: tra borghi storici, antiche tradizioni e un’ospitalità autentica, i mercatini di Levico Terme e Pergine Valsugana offrono un’esperienza da fiaba. Scopriamo insieme perché questi mercatini rappresentano una tappa imperdibile delle feste natalizie in Trentino!

Dove andare a Natale in Trentino: alla scoperta della Valsugana

Per chi desidera vivere un Natale tradizionale e suggestivo, la Valsugana è la destinazione ideale. Oltre ai celebri mercatini di Levico Terme e Pergine Valsugana, la regione è impreziosita dai borghi storici come Borgo Valsugana e Pieve Tesino, annoverati anche tra i Borghi più Belli d’Italia. Durante le festività, questi borghi si trasformano in paesaggi incantati, con luci e decorazioni che esaltano il fascino delle architetture antiche e delle piazzette accoglienti.

L’atmosfera natalizia in Valsugana è pensata anche per le famiglie e i bambini: nelle vie addobbate di Levico e Pergine, i più piccoli possono partecipare a laboratori creativi dove realizzare decorazioni natalizie o piccoli regali, immergendosi nella magia delle tradizioni artigianali. Per i bambini, inoltre, non mancano spettacoli, animazioni e incontri con Babbo Natale, che li accoglie tra le luci soffuse e le scenografie da fiaba di questi luoghi.

Quando iniziano i Mercatini di Natale in Trentino? Date e programma 2024

In Trentino, i mercatini di Natale prendono il via a metà novembre, regalando un’atmosfera magica che prosegue fino all’Epifania, il 6 gennaio. In Valsugana, due tra i mercatini più suggestivi si trovano a Levico Terme e Pergine Valsugana, entrambi pronti ad accogliere i visitatori con luci, sapori e tradizioni locali.

Mercatino di Natale Asburgico: aperto dal 23 novembre al 6 gennaio, è ospitato nello splendido Parco Secolare degli Asburgo, a Levico Terme, un luogo magico dove chalet in legno e addobbi raffinati creano un’atmosfera unica.

Armonie d’Inverno – Mercatino di Natale di Pergine Valsugana: ispirato alla leggenda dei folletti dei boschi, il mercatino di Pergine inizia il 9 novembre e si conclude il 6 gennaio. Le vie del borgo si animano di bancarelle, spettacoli e laboratori creativi per i più piccoli, rendendo il Natale un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Per un’esperienza completa, è consigliato consultare il programma dettagliato e scegliere i giorni migliori per visitare questi incantevoli mercatini.

Scopri di più sui mercatini di Natale in Valsugana a questo link.