APT VALSUGANA * MERCATINI DI NATALE 2024/25: «UN APPUNTAMENTO TRENTINO ATTESO TUTTO L’ANNO, DA METÀ NOVEMBRE FINO ALL’EPIFANIA»

16.58 - mercoledì 6 novembre 2024

Esistono posti dove il Natale è realmente quel luogo che sognavi da bambino. Piccoli borghi tutti addobbati con le bancarelle natalizie, che si snodano lungo le stradine illuminate. Senti già lo spirito natalizio avvolgerti?

Mercatini di Natale

L’anima più suggestiva della Valsugana. Durante le feste natalizie, in Valsugana si respira un’atmosfera unica, sospesa fra tradizione e fiaba. In alcuni dei più suggestivi borghi del territorio, prima che l’inverno sia alle porte, luci, note e profumi riempiono le piazze in attesa del Natale.

Un appuntamento trentino atteso tutto l’anno, meta di visitatori da ogni dove.

I mercatini di Natale di Levico Terme

Ti aspettiamo per vivere la vera magia del Natale! A partire da metà novembre e fino all’Epifania, il più importante giardino storico dei Grandi Giardini Italiani ossia il Parco Secolare degli Asburgo ospita i Mercatini di Natale. Le tipiche casette di legno che colorano i suggestivi viali, le eccellenze di artigianato e il gusto vero della gastronomia tipica locale.

Un Mercatino di Natale per tutti, dove famiglie e bambini si sentono coccolati e possono lasciarsi trasportare dalle emozioni. Accarezzare i piccoli animali della fattoria, incontrare Babbo Natale e consegnargli personalmente la letterina ed incontrare i suoi aiutanti nel Villaggio degli Elfi, per raccontare ed esprimere tutti i vostri desideri.

Scopri il programma!

Il Natale a Pergine Valsugana. Armonie d’Inverno – Mercatino di Natale di Pergine Valsugana

Da metà novembre fino all’Epifania, vivi la Magia del Natale a Pergine! Casette del cibo e delle bevande del territorio Trentino, rassegne musicali e corali per grandi e piccini, racconti di leggende sotto l’albero, i Perchten che invaderanno Pergine con il loro fascino e mistero. La tradizionale Feuernacht, la notte dei Minatori, con spettacoli di musica e danza.

Ma non è tutto signore e signori: la lanternata di Natale, la Strozega che ci porterà Santa Lucia, gli elfi aiutanti di Babbo Natale che passano per i mercatini, i presepi fatti a mano, i percorsi enogastronomici e i weekend a tema dedicati agli animali.

Insomma… non perderti il Natale a Pergine Valsugana!

Armonie d’Inverno: Festival di comunità

Il mercatino di Natale a Pergine Valsugana si trasforma in un grande festival che celebra la socialità attraverso

tradizioni, musica e cultura nel cuore di Pergine Valsugana dal 9 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Le tante iniziative vi porteranno a vivere il centro in un’atmosfera di convivialità con intrattenimenti, laboratori creativi ed esperienze enogastronomiche.

Nella nuova cornice di Piazza Serra, troverete il GNOMOLAND Family Village, uno spazio dedicato ai bambini con giochi in legno, spettacoli e iniziative dedicate. A pochi passi dal villaggio si svolgeranno – in un ambiente chiuso e riscaldato – i laboratori creativi cui sarà possibile aderire con una semplice iscrizione.

Tra le iniziative attese, la “Strozega da Guinness”, mirata a stabilire un record mondiale. Un evento che unisce la comunità in un’impresa straordinaria. Scoprirete la magia del festival in perfetta sinergia con il teatro e le associazioni culturali locali, per regalarvi momenti unici di arte, tradizione e spettacolo.

Entrerete nello spirito natalizio con la sfilata dei Perchten (conosciuti popolarmente come i “Krampus buoni”) e gli accoglienti villaggi tematici, e celebrerete le tradizioni con eventi dedicati alla cultura, all’arte e alla gastronomia. Il gran finale sarà con la festa di Capodanno e la corsa benefica delle befane.

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

9-10 NOVEMBRE 2024 | FESTA DI APERTURA

Cerimonia di apertura sabato 09: una festa spettacolare che illuminerà la rinnovata Piazza Gavazzi e si snoderà attraverso le vie del centro storico, accompagnata da parate, musica e installazioni luminose. Musica e intrattenimenti per tutto il weekend.

15-16-17 NOVEMBRE | PERGINE EXPO – LA CITTA’ SI RACCONTA

Aperitivi d’inverno: a partire dal venerdì 15 tutti i venerdì presso l’area food & beverage (Piazza Fruet) dalle 17.00 alle 21:00. Degustazioni, sapori, intrattenimento musicale e apertura prolungata dei negozi.

Sabato 16 e domenica 17 il centro si trasformerà in una fiera/expo dove diverse realtà perginesi si racconteranno presentando le innumerevoli opportunità offerte ai cittadini e agli abitanti delle comunità limitrofe. Sport, corsi di ogni tipo, musica, danza, associazionismo culturale e sociale, piscina, palestre, teatro e tanto altro.

PREMIAZIONE CONTEST FOTOGRAFICO IL 16 NOVEMBRE

22-23-24 NOVEMBRE | PERGINE MUSIC MARATHON

Nel weekend è prevista la manifestazione “Music Marathon”, un omaggio al valore sociale e culturale che la musica ci regala da sempre. Concerti e iniziative a tema in tutto il centro. Una maratona di 24 ore di musica dal vivo (nel centro fino alle ore 21 e poi dentro le mura di Palazzo Hippoliti fino alla mattina seguente).

29-30 NOV/1 DIC | LA GRANDE FESTA DEI KRAMPUS

Un weekend principalmente dedicato a bambini e famiglie per la grande festa di S.Nicolò e la magia dei Krampus.

5-6-7-8 DICEMBRE | FESTA DELLE TRADIZIONI

Il lungo weekend si aprirà con il concerto della Grande Orchestra di Archi presso il teatro Comunale.

Il venerdì è prevista una edizione del classico aperitivo con una connotazione “km zero”.

Il sabato è previsto il lancio della “tradizione dei Rufioi” in collaborazione con i ristoranti aderenti al progetto. Opportunità di assaggiare il piatto tipico e scoprire la tradizione artigiana.

La domenica sarà dedicata alla tradizione sacra con concerti corali a tema.

12-13-14-15 DICEMBRE | SANTA LUCIA – IL WEEKEND DEL GUINNESS DEI PRIMATI

A partire dal giovedì si entrerà nel vivo della tradizione perginese di Santa Lucia. Le frazioni vivranno la parata della “strozega” con i bambini mentre il venerdì 13 sarà dedicato alla strozega perginese da Guinness. Tutti i bambini delle frazioni raggiungeranno i coetanei a Pergine per realizzare il grande “biscione” di latta che porterà Pergine sul tetto del mondo.

Sabato è prevista una grande festa per bambini e famiglie per celebrare questo grande risultato.

La domenica proseguiranno iniziative e laboratori principalmente dedicati alle famiglie.

20-26 DICEMBRE | CHRISTMAS TIME IL LUNGO WEEKEND DI NATALE

Si parte con il classico aperitivo del venerdì, tutto a tema natalizio.

Sabato 21, concerto serale della Scuola Musicale presso la Chiesa Arcipretale.

Domenica 22, spettacolo di danza – il capolavoro evergreen de “Lo Schiaccianoci” presso il teatro Comunale promosso da Comune ed Aria Teatro.

Lunedì 23, i villaggi così come le attività economiche proseguiranno l’attività con interessanti opportunità negli acquisti e un anticipo di brindisi ed auguri.

Martedì 24 sarà caratterizzato dal grande party conviviale “facciamo gli auguri, stringiamoci la mano”, all’insegna di un augurio vero e sociale e non delegato ai social media.

Alle 18, presso Gnomoland Family Village si concluderà il progetto DONA UN GIOCATTOLO con la consegna dei doni all’organizzazione ‘Il Villaggio SOS’.

Alla sera prevista la diretta della Santa Messa di mezzanotte

Mercoledì 25 sarà caratterizzato dalla Corsa dei Babbi Natale al mattino mentre, nel pomeriggio, a partire dalle 17 partirà la cine-marathon presso il teatro con la 24 ore di cinema con proiezioni continue e bar sempre aperto.

Alle 17 del giorno 26 ci sarà la chiusura della cine-marathon.

27 DICEMBRE – 6 GENNAIO | VERSO LA FINE ANNO – PREPARTIVI AL BRINDISI

Un lunghissimo weekend, che parte dal 27 dicembre segnerà una sorta di maratona della convivialità in preparazione alla grande serata del 31 dicembre.

La serata del 31 vedrà numerosi micro eventi di intrattenimenti sparsi in tutto il centro con musica che andrà avanti fino alle 2 del mattino.

Sabato 4 gennaio è prevista la festa di chiusura di Armonie D’inverno con un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto e tutti gli affezionati, i curiosi, i turisti che vorranno vivere un momento di aggregazione e di festeggiamento.

Il 5 è previsto il concerto gospel presso il teatro mentre il 6 gennaio, alle 10, è prevista la tradizionale corsa delle Befane.