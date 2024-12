APT VAL DI SOLE (TN) * STAGIONE INVERNALE: «APERTURE IMPIANTI, GIOVEDÌ 5/12 (SKIAREA MADONNA DI CAMPIGLIO FOLGARIDA MARILLEVA), IL 6 (PEJO 3000)»

15.50 - giovedì 5 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Da oggi giovedì 5 dicembre nuove riaperture di impianti in Val di Sole. La stagione al via con piste al top e skipass dedicati- Giovedì 5 (Skiarea Madonna di Campiglio Folgarida Marilleva) e venerdì 6 (Pejo 3000) via a ulteriori aperture degli impianti. Ad accogliere gli sciatori oltre 270 chilometri di piste preparate in modo impeccabile. L’apertura al Passo Tonale (sabato scorso) ha fatto da promettente preludio a una stagione invernale che si preannuncia piena di divertimento e di novità, soprattutto a Folgarida Marilleva, con il nuovo rifugio e centro multiservizi Malghet Aut e la seggiovia Ometto.

La data è già segnata da tempo sul calendario degli appassionati. L’attesa invece è ormai giunta al termine: da oggi giovedì 5 dicembre, si può finalmente sciare nel carosello di Folgarida Marilleva (Ski Area Madonna di Campiglio), la più grande ski area del Trentino, godendo delle piste perfettamente curate e dei tracciati preparati in modo impeccabile. Grazie alle recenti nevicate e, laddove necessari, ai moderni impianti di innevamento programmato, gli appassionati della neve potranno vivere un primo assaggio di una stagione invernale che si preannuncia ricca di avventure e di emozioni. L’apertura, sabato, del Passo Tonale è stata l’ideale e promettente anteprima: un’occasione che in tantissimi hanno colto al volo.

Per chi vuole sciare senza confini (e senza stress) la soluzione si chiama “Superskirama Dolomiti Adamello Brenta”, un unico skipass valido per tutti i 380 chilometri di piste (che ne fanno uno dei caroselli sciistici più importanti delle Alpi). Non mancano certo le promozioni ad hoc, come la “Free Ski”, valida dal 7 al 22 dicembre, che combina il soggiorno di 7 notti in una delle strutture convenzionate e lo skipass per 6 giorni (tutti i dettagli sono consultabili qui

. A gennaio si potrà invece scegliere tra lo skipass che dà accesso alle aree di Campiglio Dolomiti di Brenta e Pejo 3000 e quello valido solo per le piste di Pejo 3000 (qui le info)

Le novità delle 3 ski area

3 grandi aree tra loro diverse ma tutte in grado di soddisfare le aspettative degli sciatori: oltre 270 chilometri di piste tra la Skiarea Folgarida Marilleva Madonna di Campiglio, Pontedilegno-Tonale e Pejo 3000.

FOLGARIDA MARILLEVA (SKI AREA MADONNA DI CAMPIGLIO): Sarà una stagione invernale densa di novità di assoluto rilievo quella che attende Folgarida Marilleva, all’interno della Skiarea Madonna di Campiglio: dalla nuova seggiovia al centro multiservizi, passando per la totale ristrutturazione e l’ampliamento dello Chalet Malghet Aut. Gli impianti aperti da oggi sono: le telecabine Folgarida e Belvedere, le seggiovie Spolverino, Vigo e Malghette. Sono operative anche le seggiovie Orso Bruno e Bamby e la sciovia Malghet Aut 2. Inoltre, le telecabine Marilleva 900, Albarè, Panciana, le seggiovie Sghirlat, Mastellina e Bassetta offriranno un comodo accesso alle piste così come le due tratte della telecabina Daolasa. Gli impianti servono le piste: Azzurra, Spolverino, Malghetto, Panoramica, Delle Rocce, Malghette, Orso Bruno, Malghet Aut 2 (destra), Mastellina, Skiweg Malghet Aut, Sghirlat, Panciana e Bamby.

Ad assicurare una migliore esperienza per gli sciatori sarà la nuova seggiovia a 6 posti Ometto, operativa a partire da sabato 14 dicembre: più veloce, comodo e dotato di sedute riscaldate, questo impianto di risalita, moderno ed efficiente, garantisce una portata oraria di 2.800 persone, ben 1.600 in più della vecchia bi-posto. Un progetto certamente ambizioso, che oltre ad arricchire l’offerta turistica del comprensorio, costituisce un significativo elemento di valorizzazione del territorio. La stazione di partenza è stata collocata in prossimità della stazione di valle della seggiovia Orso Bruno, a quota 1.850 metri, mentre la stazione di arrivo è stata posizionata più in alto rispetto a prima, proprio sulla sommità del crinale del monte Ometto, a 2.124 metri di quota, dal quale gli ospiti potranno godere di un suggestivo panorama sulle Dolomiti di Brenta. Gli interventi hanno interessato, di riflesso, 6 piste: Ometto 1 (da 813 a 1020 metri di lunghezza) e Ometto 2 (allargata fino a 50 metri), Orso Bruno, Sghirlat, variante Orso Bruno e Panciana.

Un’altra significativa novità è rappresentata dal centro multiservizi in località Malghet Aut, sempre a Folgarida Marilleva: la nuova struttura, più ampia e funzionale della precedente, inaugura il ristorante-bar completamente rinnovato (con 165 posti a sedere e una terrazza panoramica con vista sulle Dolomiti di Brenta) e un deposito sci riscaldato (con più di 800 armadietti riscaldati che preserveranno al meglio l’attrezzatura). Situato tra le stazioni di monte delle telecabine Folgarida e Belvedere (anch’esse rimodernate), l’edificio si sviluppa adesso su quattro livelli, raggiungibili grazie a scale mobili e ascensore.

SKIAREA PONTEDILEGNO-TONALE: L’anteprima del Passo Tonale, con ottimi riscontri in termini di presenze e gradimento, ha permesso agli appassionati di dare sfogo alla propria voglia di divertimento su 7 piste: Valena, Valbiolo, Tonale Occidentale, Vittoria, Presanella, Tre Larici e Tonalina. Ora, la nuova stagione invernale del comprensorio Pontedilegno-Tonale si appresta a entrare nel vivo coinvolgendo, nei prossimi giorni, anche le altre aree, per un totale di 41 piste di ogni genere e difficoltà che si estendono per oltre 100 chilometri, comodamente servite da 30 impianti.

Per il terzo anno consecutivo verrà proposto lo “Smart Skipass”, basato su sconti variabili che premiano i più veloci nella prenotazione: più concretamente, prima si acquista (online) lo skipass, maggiore è la riduzione di cui si può beneficiare, fino al 25% sul prezzo di listino. Da questa stagione la promozione è valida anche per l’abbonamento da 3 a 14 giorni consecutivi (qui tutte le specifiche: https://www.pontedilegnotonale.com/it/skipass-e-risalite/smart-skipass/). Sarà inoltre possibile usufruire del 20% di sconto sullo skipass soggiornando in una delle strutture ricettive associate al consorzio Pontedilegno-Tonale (per ogni periodo della stagione sciistica sono previste offerte ad hoc, qui l’elenco completo: https://www.pontedilegnotonale.com/it/info-vacanza/offerte-ponte-di-legno-tonale/). Verrà pure replicata l’iniziativa “Regala uno skipass”, introdotta con successo lo scorso anno, che dà l’opportunità di donare a una persona cara una memorabile esperienza sugli sci o sullo snowboard nelle piste del comprensorio.

La stagione sciistica sarà inaugurata come ormai da tradizione dal “Winter Opening Party”, previsto per sabato 7 dicembre: una festa con la migliore musica dance degli anni 2000 e un grande spettacolo firmato Zarro Night, con special guest il dj Massimo Alberti.

SKIAREA PEJO 3000: Da venerdì 6 dicembre si comincerà a sciare anche a Pejo 3000, skiarea che presenta caratteristiche tali da renderla un unicum nell’arco alpino: l’area si sviluppa per intero nei confini del Parco Nazionale dello Stelvio, sotto alle cime del Gruppo del Cevedale, e al suo interno include la storica stazione termale le cui origini risalgono al 1650. Pejo 3000 è ideale per chi, oltre allo sci, ama la natura e i panorami mozzafiato: una skiarea per tutta la famiglia, con piste ad hoc per i bambini, snowpark, scuole sci e fun slope.

Ma qui anche gli sciatori più esperti possono trovare il proprio paradiso, cimentandosi nella Val de la Mite, una delle piste più lunghe dell’arco alpino, con 8 ben chilometri di discesa, dalle pendici del Monte Vioz (a 3000 metri di quota), fino a raggiungere l’abitato di Pejo Fonti (1500). Complessivamente la skiarea conta 20 chilometri di percorsi serviti da 7 impianti di risalita. A spiccare, però, è soprattutto la sostenibilità ambientale: dopo aver messo al bando le plastiche monouso e le bottiglie in PET dai rifugi e dagli impianti, infatti, Pejo 3000 ha conseguito un primato davvero invidiabile, diventando la prima ski area plastic free del pianeta.