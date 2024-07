APT VAL DI SOLE (TN) * RITIRO CALCIO NAPOLI: «A DIMARO FOLGARIDA ARRIVATA LA SQUADRA DI ANTONIO CONTE, ALLE 17,30 IL PRIMO ALLENAMENTO»

19.25 - giovedì 11 luglio 2024

Alle 13.22 il Napoli ha ufficialmente aperto il 13.o Ritiro in Val di Sole con l’arrivo allo Sport Hotel Rosatti a Dimaro Folgarida del doppio pullman della squadra, accolto da un centinaio di rappresentanti dei media e altrettanti tifosi. Antonio Conte ha sfoderato un grande sorriso quando ha salutato i tifosi. Al suo fianco Lele Oriali, l’eroe dei Mondiali del 1982 e soprattutto dirigente di altissimo profilo che coordinerà lo staff dell’allenatore del Napoli. Per Conte si tratta di un ritorno in val di Sole perché quattordici anni fa alla guida del Siena ha vissuto la prima parte della preparazione estiva proprio a Dimaro.

“Mister mister” è il coro che ha subito identificato Conte come guida a cui affidarsi per trascinare gli azzurri verso una nuova stagione della ripartenza, come l’ho definita il presidente Aurelio De Laurentiis nelle scorse settimane.

Appena arrivati al Rosatti, tutto il gruppo squadra ha condiviso il pranzo. Lo scopo del ritiro è anche aggregarsi, diventare una squadra unita e compatta anche fuori dal campo e la Val Di Sole da più di un decennio è stata il momento ideale per questo.

Nel pomeriggio il primo allenamento, inizia di fatto l’era Conte sul campo. Il terreno di gioco e la palestra di Carciato sono le location in cui di fatto Conte inizia la sua missione con il culto del lavoro. Del resto lo slogan con cui è partita la sua avventura è molto chiaro: “Amma fatica”, “Gaven da laorar” per dirla in dialetto trentino.

A dare il benvenuto ad Antonio Conte con il vice Cristian Stellini, lo staff tecnico, i giocatori e lo staff dirigenziale c’erano dal direttore dell’Apt Val di Sole Fabio Sacco affiancato da Vittorio Menghini e Alberto Penasa, dal vicesindaco Alessandro Largaiolli con il comandante della Polizia locale Fabio Arnoldi e da Marco Dallariva di Trentino marketing. Nel pomeriggio, al campo di gioco, vi è stato il saluto istituzionale da parte dell’assessore Roberto Failoni con Maurizio Rossini. Luciano Rizzi e Fabio Sacco. Assente il sindaco Lazzaroni colpito da indisposizione.

Intenso è il calendario degli eventi collaterali per il pubblico (tutte a partecipazione gratuita) questo il calendario degli appuntamenti serali del Ritiro SSC NAPOLI in Val di Sole Trentino 2024:

* DOMENICA 14 LUGLIO – INCONTRO SERATA CON 4 GIOCATORI

Palco in Piazza Madonna della Pace

* MERCOLEDÌ 17 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CABARET)

Palco in Piazza Madonna della Pace

* GIOVEDÌ 18 LUGLIO –INCONTRO SERATA CON MISTER + STAFF TECNICO

Palco in Piazza Madonna della Pace

* VENERDÌ 19 LUGLIO – SERATA PRESENTAZIONE SQUADRA CON DJ-SET

Palco in Piazza Madonna della Pace

* SABATO 20 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CANTANTI)

Palco in Piazza Madonna della Pace.