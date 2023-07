APT VAL DI SOLE (TN) * DIMARO FOLGARIDA – CONTROLLO TIFOSI NAPOLI: QUESTORE IMPROTA, « AGENTI DI POLIZIA IN “E-BIKE“, INIZIATIVA IN CHIAVE ECOLOGICA »

18.28 - domenica 23 luglio 2023

È una delle curiosità viste in questi giorni in Val di Sole. Se tradizionalmente all’esterno degli stadi inglesi il servizio di controllo dei tifosi siamo abituati a vedere agenti a cavallo a controllare i tifosi dal ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, nella valle tradizionalmente votata delle mountain bike, arriva una simpatica e funzionale novità per l’Italia: gli agenti di polizia eBiker. A ideare la novità, che sarà estesa all’intero Trentino, è il nuovo questore Maurizio Improta che dallo scorso ottobre, grazie alla collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, ha istituito un apposito servizio Ebike presso la Questura con il coinvolgimento di una trentina di agenti specializzati.

“E’ una iniziativa in linea con le nuove sensibilità in chiave ecologica – spiega il dott. Improta – che si è concretizzata lo scorso ottobre grazie alla significativa sinergia con la Provincia autonoma di Trento, che ringrazio, che ci ha donato due prototipi di biciclette elettriche. Altre sei sono in fase di allestimento e grazie alla trentina di agenti addestrati potremo garantire il servizio di quattro unità a Trento, due a Rovereto e due a Riva del Garda”.

L’intento è quello di poter svolgere immediati passaggi nelle zone verdi, nelle vicinanze delle scuole e in occasione dei mercati cittadini. In totale sicurezza ed efficienza. “Con questa novità abbiamo degli agenti facilmente identificabili dai cittadini e pronti ad intervenire in tempi rapidissimi in luoghi non sempre raggiungibili agevolmente con mezzi a motore” aggiunge il Questore di Trento, in questi giorni impegnato a Dimaro Folgarida nelle attività di ordine pubblico che vedono impiegati una quarantina di agenti di Polizia e carabinieri.

Possiamo definirla una nuova visione del poliziotto di prossimità quindi? Certamente sì, il nucleo eBiker della Questura di Trento già oggi non è più una sorta di esperimento ma una realtà da utilizzare nelle varie aree del Trentino in occasione di eventi – chiarisce il Questore -. Abbiamo visto qui a Dimaro come si tratti di un servizio utile, pratico e veloce, a vantaggio dei tifosi, sia nel piazzale della SKI.IT ARENA antistante lo stadio comunale di Dimaro Folgarida e sia nel vicino centro cittadino. Sia in presenza di strade chiuse al traffico e sia in un’ottica di rispetto ambientale”.

Il servizio è in funzione con la bella stagione. Agenti delle Fiamme Oro di Moena hanno peraltro iniziato ad operare con mtb nelle località invernali le cui piste sono usate d’inverno per la pratica dello sci in estate di trasformano in tracciati per le MTB.

Ora si guarda ai prossimi impegni in calendario a Riva del Garda e naturalmente a Trento quando in ottobre il centro storico ospiterà il Festival dello Sport. Un connubio che appare perfetto.