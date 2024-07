APT VAL DI SOLE (TN) * DIMARO-FOLGARIDA / RITIRO CALCIO NAPOLI: «GIOVEDÌ 11 LUGLIO SI APRE LA STAGIONE, CON IL NUOVO TECNICO ANTONIO CONTE»

10.09 - lunedì 8 luglio 2024

Cresce l’attesa in Val di Sole per l’inizio giovedì 11 luglio del 13.o Ritiro precampionato allo Stadio Comunale di Carciato a Dimaro Folgarida de SSC Napoli con il nuovo allenatore Antonio Conte. La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis è attesa per pranzo allo Sport Hotel Rosatti e nel pomeriggio inizierà la preparazione precampionato in Val di Sole che proseguirà sino a domenica 21. Gli allenamenti avranno orario 10.00 – 12.00 al mattino e 17.30 – 19.30 al pomeriggio.

Il programma prevede due amichevoli, entrambe con calcio d’inizio alle ore 18.00:

martedì 16 contro la squadra locale dilettanti dell’Anaune Val di Non Asd (QUI BIGLIETTI NAPOLI-ANAUNE ON LINE);

sabato 20 contro il Mantova salito quest’anno in serie B al termine di un esaltante campionato di serie C (QUI BIGLIETTI NAPOLI-MANTOVA ONLINE).

Sarà possibile comperare i tagliandi anche all’Ufficio Turistico di Dimaro. Esternamente allo stadio verrà allestita anche quest’anno la SKI.IT Arena dove saranno concentrate tutte le attività direttamente gestite dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis: l’area intrattenimento e giochi, lo store e anche il palco per gli autografi. In centro a Dimaro la Piazza Madonna della Pace tornerà ad ospitare il palco per le serata di intrattenimento con la squadra e gli artisti.

Insomma, sono confermate per la tredicesima volta le emozioni e il divertimento garantiti alla presenza della squadra partenopea con undici giorni di allenamenti con ingresso gratuito alla SKI.IT ARENA (11 – 21 luglio), due amichevoli, una serie di eventi serali, anche con artisti partenopei e poi la tradizionale offerta di vacanza della Val di Sole.

Per il tifosi partenopei, provenienti tradizionalmente da oltre una dozzina di paesi europei ed extraeuropei, il nuovo ritiro a Dimaro Folgarida è da sempre un’occasione irripetibile per osservare da vicino i propri beniamini con due imperdibili fine settimana.

Saranno undici giorni di lavoro per la squadra ed anche di spensierata vacanza per i tifosi in un ambiente piacevole e naturale posto tra alcune delle più famose catene montuose dell’intero arco Alpino: le Dolomiti di Brenta patrimonio mondiale dell’Umanità, il massiccio dell’Adamello-Presanella, i Gruppi dell’Ortles-Cevedale e delle Maddalene. Una natura da favola grazie ad un’area naturale protetta: più di un terzo del territorio della Val di Sole è infatti inserito a Nord nei confini dello storico Parco Nazionale dello Stelvio e a Sud nel vasto Parco Naturale Adamello-Brenta. La Val di Sole garantisce pertanto una vacanza decisamente all’insegna di una “full immersion” nella natura, con una scelta infinita di escursioni, passeggiate ed innumerevoli opportunità di vacanza attiva.

I nostri ospiti avranno l’opportunità di assistere agli allenamenti dei propri beniamini e contestualmente per godere di una vacanza alla scoperta del nostro territorio – commenta Luciano Rizzi, presidente APT Val di Sole -. Siamo contenti di poter nuovamente proporre ai tifosi de SSC Napoli undici giorni di soggiorno in Val di Sole. Una realtà ricca di un patrimonio ambientale gioielli unici: le Dolomiti patrimonio Unesco, i ghiacciai perenni, le acque termali, i fiumi ideali per la pratica di attività sportive e le due valli laterali di Peio e di Rabbi. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata ricettività. E momenti di relax e di divertimento in quello che è sempre più considerato un paradiso delle attività outdoor: dalla Mtb al rafting, dalle passeggiate alle escursioni in quota.

Molte le opportunità che la Val di Sole mette a disposizione di chi vuole abbinare una vacanza attiva al contatto con il propri beniamini. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle nostre montagne grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole -. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”. Unica condizione soggiornare nelle strutture ricettive convenzionate.

Questo il dettaglio degli eventi serali, a partecipazione libera:

* DOMENICA 14 LUGLIO – INCONTRO SERATA CON 4 GIOCATORI

Palco in Piazza Madonna della Pace

* MERCOLEDÌ 17 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CABARET)

Palco in Piazza Madonna della Pace

* GIOVEDÌ 18 LUGLIO – INCONTRO SERATA CON MISTER + STAFF TECNICO

Palco in Piazza Madonna della Pace.

* VENERDÌ 19 LUGLIO – SERATA PRESENTAZIONE SQUADRA CON DJ-SET

Palco in Piazza Madonna della Pace

* SABATO 20 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CANTANTI)

Palco in Piazza Madonna della Pace.