APT VAL DI NON (TN) * TURISMO: «NELLE MALGHE E NEI RIFUGI APERTI SI POTRANNO DEGUSTARE FORMAGGI, SALUMI – POLENTA – FUNGHI – CANEDERLI – STRUDEL DI MELE»

La Val di Non, incastonata tra le maestose Dolomiti del Trentino, è un vero paradiso per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta. Conosciuta per i suoi paesaggi mozzafiato e per la ricchezza culturale e gastronomica, questa valle è la destinazione ideale per chi desidera esplorare le montagne e gustare le prelibatezze locali in un ambiente autentico e accogliente. Durante l’estate, le malghe e i rifugi della Val di Non si trasformano in mete imperdibili per gli escursionisti ma anche per le famiglie, offrendo esperienze indimenticabili tra natura, sapori e tradizioni.

In Val di Non si trovano tantissimi sentieri panoramici che si snodano attraverso boschi rigogliosi, prati fioriti e pascoli alpini. Le escursioni sono accessibili a tutti: dalle famiglie con bambini agli escursionisti esperti. Ogni percorso offre la possibilità di immergersi nella bellezza incontaminata del territorio, con viste spettacolari sulle vette circostanti e sulla vallata.

Le malghe e i rifugi della Val di Non non sono solo punti di ristoro, ma vere e proprie oasi di tradizione e autenticità. Qui, i rifugisti e i malgari accolgono i visitatori con calore e ospitalità, offrendo una pausa rigenerante dopo una giornata di escursioni. L’atmosfera familiare e genuina permette di sentirsi subito a casa, immersi nella tranquillità e nella bellezza della montagna.

Nelle malghe e nei rifugi c’è la possibilità di degustare i piatti tipici del territorio, un tripudio di sapori genuini, frutto di una tradizione contadina che valorizza i prodotti locali. Formaggi di malga, salumi, polenta, funghi, canederli e strudel di mele sono solo alcune delle delizie che è possibile assaporare, per non parlare dei tortei de patate, piatto noneso per eccellenza.

Visitare le malghe e i rifugi della Val di Non significa anche vivere esperienze uniche e autentiche. Ogni struttura ha la propria storia e le proprie peculiarità, che i rifugisti sono sempre lieti di condividere con i visitatori. Ascoltare le storie di chi vive e lavora in montagna, scoprire i segreti della produzione del formaggio o semplicemente godersi il silenzio e la pace della natura sono momenti che rendono ogni visita speciale.

La Val di Non, con le sue malghe e i suoi rifugi, è un luogo dove la natura incontaminata e la tradizione gastronomica si incontrano, creando un’esperienza unica e indimenticabile. Le escursioni accessibili a tutti, l’accoglienza calorosa dei rifugisti e la possibilità di degustare piatti tipici in alta quota fanno di questa valle una destinazione ideale per una vacanza estiva all’insegna del relax, del gusto e dell’avventura. Non resta che allacciare gli scarponi, prendere lo zaino e partire alla scoperta di questo angolo di paradiso trentino.

L’Azienda per il Turismo Val di Non organizza per tutta l’estate escursioni guidate per scoprire le malghe e i rifugi, con la possibilità di usufruire di un servizio bus navetta per raggiungere la zona del Monte Peller e delle Dolomiti di Brenta.

