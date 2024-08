APT VAL DI NON E COMUNE DI SANZENO * “CASA DE GENTILI“: «COLLOCAZIONE STRATEGICA, PER INFORMARE TURISTI E VISITATORI»

07.07 - sabato 10 agosto 2024

Nasce da un accordo tra APT Val di Non e comune di Sanzeno: “Collocazione strategica in uno dei centri culturali più importanti della valle”.

Valorizzare il ruolo turistico del Centro Culturale Casa de Gentili, consapevoli dell’esigenza dei turisti di ottenere accoglienza e informazioni sulla Valle di Non e delle caratteristiche proprie del centro espositivo, per la sua collocazione geografica, per il pregio storico-architettonico e per le variegate attività che la animano tutte volte alla promozione del territorio.

Questo l’obiettivo dell’Accordo stipulato tra l’Azienda per il Turismo Val di Non e il comune di Sanzeno firmato dal presidente ApT Lorenzo Paoli e il sindaco Martin Slaifer Ziller.

L’atto prevede che il Centro sia concesso in comodato gratuito per 15 anni all’ApT. Quest’ultima valorizzerà la struttura come punto info per i turisti ed i visitatori della Valle di Non, nonché per eventuali altri eventi turistici di promozione del territorio.

“Da anni -afferma il primo cittadino di Sanzeno Martin Slaifer Ziller- i turisti e i visitatori che passano per Sanzeno si rivolgono alle persone che lavorano presso il centro espositivo per ottenere informazioni turistiche sulla Val di Non. Ciò avviene spontaneamente, probabilmente sia per la collocazione strategica del sito, un edificio prestigioso e di interesse storico situato lungo la strada principale che attraversa la valle di Non, sia per le attività culturali ed artistiche in esso ospitate. Per questo motivo l’Azienda per il Turismo è stata il nostro naturale interlocutore per fare un passo in più e dare origine ad un vero e proprio punto info”.

Il presidente di ApT Val di Non Lorenzo Paoli si dice “onorato e soddisfatto di aver siglato questo accordo che rappresenta un’ulteriore opportunità di valorizzare l’offerta turistica della Val di Non in un luogo strategico per posizione e già conosciuto per le numerose iniziative proposte negli anni e diventato uno dei centri culturali più importanti della valle. In questo modo sarà ancora più efficace la comunicazione verso gli ospiti, in un’ottica di uniformità delle informazioni e in rete con gli altri punti info presenti in valle e gestiti da ApT Val di Non”.

Il punto info si colloca nei locali del piano terra di Casa de Gentili dove si trova il Centro Multimediale dedicato alla Val di Non che permette di conoscere aspetti culturali e naturalistici oltre che peculiarità storiche ed economico-produttive della valle.

Tra le tante proposte per i visitatori, un video realizzato con il drone che sorvola la valle e permette di guardare da una prospettiva diversa meleti, boschi, paesi, laghi e castelli, una sala sala in cui ci si può informare sul comportamento e le attrezzature utili in montagna, un touchscreen grazie al quale si possono ricercare i diversi itinerari, e cinque quadri che si animano e danno testimonianza della vita contadina, la religione, l’artigianato, la storia dei migranti e la vita nobiliare.

Imponente e austera, Casa de Gentili sorveglia da settentrione l’intera piazza principale del paese di Sanzeno. Per lungo tempo di proprietà della famiglia de Gentili di Sanzeno, la residenza fu costruita nel XVI secolo, non più tardi del 1569, come attesta un’antica incisione, e venne rimaneggiata per tutto il corso del XVII secolo, fino ad essere trasformata in un’elegante villa gentilizia caratterizzata da archi a tutto sesto, un portone in legno intarsiato, trifore, un poggiolo in pietra lavorata ed elaborate inferriate.