APT VAL DI FASSA (TN) * SORAGA – ASSEMBLEA SOCI: «10 MILIONI NEL BILANCIO 2025, PER REALIZZARE PROGETTI IMPORTANTI»

Apt Val di Fassa: approvati dai soci bilancio preventivo, piano operativo 2025 e piano strategico. Quasi 10 milioni di euro nel bilancio dell’anno prossimo per realizzare progetti sfidanti, illustrati nell’assemblea del 28 novembre a Soraga.

Visione, resilienza, responsabilità. Questi alcuni concetti ricorrenti nell’assemblea generale ordinaria dei soci di Apt Val di Fassa che, nel pomeriggio del 28 novembre, si è tenuta a La Gran Ciasa di Soraga. Oltre 130 (su un totale di 1096) i soci che hanno preso parte all’incontro approvando all’unanimità, tra il resto, il bilancio preventivo del 2025 di 9.843.785 euro.

Dopo l’avvio di assemblea che ha visto sul palco, prima, i sindaci della valle e il procurador del Comun general de Fascia Giuseppe Detomas che ha sottolineato l’importanza dell’Apt per l’intera comunità, e, poi, la presentazione del numero monografico di “Meridiani Montagne” dedicato alla Val di Fassa, Fausto Lorenz, presidente dell’Apt ladina, ha introdotto alcune riflessioni al piano strategico e operativo del prossimo anno: «Il turismo in valle è solido, potremmo essere soddisfatti e proseguire così.

Ma, in una realtà in continuo cambiamento e in una situazione internazionale complessa, è necessario aspirare al miglioramento della condizione attuale e al superamento delle criticità per non lasciarci sorprendere da possibili nuovi scenari. Siamo, tuttavia, consapevoli che il futuro della Val di Fassa non dipende solo dal lavoro dell’Apt o del singolo comune o delle società impianti o dell’associazione albergatori. È una responsabilità individuale e collettiva.

Tutti noi nei nostri ruoli, se abbiamo la forza di immaginare un futuro di crescita e miglioramento della valle, abbiamo la responsabilità di rendere questa visione reale​. Per questo, dopo un’attenta analisi dei punti di forza e di debolezza, delle minacce e delle opportunità e di fronte alle tante sfide di prossimi anni, la Val di Fassa sceglie di diventare, in maniera strategica, leader della resilienza delle destinazioni turistiche alpine». Perché ciò avvenga è necessario trasformare il fucus “da volume a valore”, potenziare il legame con la comunità ladina e la natura di cui ci si prende cura​ e sviluppare tutto il potenziale di un luogo dove benessere e avventura s’incontrano tutto l’anno​. Ecco che servono progetti che prendano le mosse dai valori del brand, riassunti da Nicolò Weiss direttore di Apt, in cinque parole chiave: bellezza, varietà, accoglienza, autenticità e responsabilità (che ha sostituito la fin troppo abusata “sostenibilità”).

Weiss, in un interessante excursus tra analisi, organizzazione della struttura aziendale, formazione, priorità e progettualità, ha indicato alcune delle azioni del piano operativo che vede Apt impegnata su diversi fronti: dal rimboschimento del territorio post Vaia (con investimento da 60.000 euro), alla valorizzazione delle piste cult così come degli itinerari invernali con le ciaspole o a piedi, all’incremento delle esperienze di benessere nella natura, all’evoluzione della Guest Card che concentrerà sconti e opportunità nelle “belle stagioni” (primavera e autunno), all’accoglienza “pet”, all’identità e alla cultura ladina come elementi d’attrazione. Il direttore Weiss ha, poi, dedicato un focus sul servizio skibus che comporta un investimento (lordo) di 1.700.000 euro, con le novità sull’acquisto dei biglietti da parte dei soci, sulle fermate e il perfezionamento di orari e corse.

Dopo un intervento di Cristoforo Debertol, responsabile della Società Grandi Eventi Val di Fassa, che ha ricordato gli appuntamenti più importanti in programma quali la Coppa del Mondo di Ski Cross l’8 e il 9 febbraio e la Coppa del Mondo di Enduro il 28 e 29 giugno, ha ripreso la parola Nicolò Weiss che ha coinvolto in un talk finale i membri (dei vari comparti) del comitato esecutivo di Apt.

Oltre al presidente Lorenz, sono così intervenuti: Elisa Maccagni, che ha indicato gli investimenti delle società d’impianti a fune del consorzio Val di Fassa – Carezza e del Dolomiti Superski che festeggia 50 anni con tante iniziative; Filippo Debertol, che ha illustrato i piani della mobilità di Canazei, circonvallazione in primo luogo per cui nel 2028 ci dovrebbe essere l’appalto europeo, ma anche del nuovo ospedale che strategicamente per Fassa sarebbe meglio collocare a Predazzo invece che a Cavalese; Alice Dellantonio che ha sottolineato l’avvio di stagione sciistica il 30 novembre al San Pellegrino e lo sviluppo del prodotto estivo del consorzio Alpe Lusia – San Pellegrino; Iris Brunel, che si è concentrata sulla rivisitazione della classificazione in genziane per gli appartamenti turistici, sull’introduzione del codice Cin e su una nuova App per il check in; Riccardo Donei che ha presentato card e vantaggi per fare acquisti nei negozi della valle, messi a punto con il Comun general; infine Patrizio Prandi, che ha parlato positivamente del Tavolo del Turismo di Moena che aiuta confronto e crescita degli operatori.