APT VAL DI FASSA (TN) * MERCATINI NATALE 2024/25: «LUCI – VIN BRÛLÉ – BISCOTTI APPENA SFORNATI, PER TROVARE LA VERA ESSENZA DELLE FESTE»

In Val di Fassa i mercatini che scaldano il cuore. Moena, Soraga, Campitello e Vigo, da fine novembre all’Epifania, sono il teatro perfetto di mercatini, di prodotti artigianali e gastronomici locali, dove l’atmosfera delle Feste si svela in tutto il suo incanto.

Quando l’aria si fa pungente e la neve imbianca le vette, la magia del Natale avvolge la Val di Fassa. È in questo periodo che la valle diviene il palcoscenico di un’esperienza che fa sognare: i Mercatini di Natale. Con le loro casette di legno addobbate a tema e ricche di prodotti tipici, Moena, Soraga, Campitello e Vigo diventano il cuore pulsante della vallata, dove ogni angolo racconta una storia di tradizione, calore e speranza. Le luci, il profumo di vin brûlé, cannella e biscotti appena sfornati completano l’atmosfera perfetta per chi cerca la vera essenza delle Feste.

A Moena, la “Fata delle Dolomiti”, il Mercatino di Natale si svela tra Piaz de Ramon e Piaz de Sotegrava passando per piazzetta Perla Alpina, dove le casette in legno espongono creazioni artigianali, prodotti gastronomici tipici e idee regalo originali, tutte ispirate alla tradizione ladina. La bellezza di Moena, con le sue luci soffuse e i decori che richiamano il villaggio di Babbo Natale, la giostra e il trenino sono il regno dove i sogni natalizi dei più piccoli diventano realtà. E per scaldarsi, tra un acquisto e l’altro, basta sorseggiare una bevanda calda e assistere agli eventi musicali itineranti che dal 30 novembre, giorno dell’inaugurazione, fino al 5 gennaio arricchiscono il mercatino (apertura: 30 novembre – 1° dicembre; 6-8 dicembre; 13-15 dicembre; 20 dicembre; dal 21 dicembre al 5 gennaio, escluso il 25 dicembre, ore 11-18.30). Il 21 dicembre è prevista anche la parata di Babbo Natale che riempie le vie del centro.

Di grande fascino è anche il Mercatino di Soraga, allestito sull’ampia distesa del Prà del Preve accanto alla chiesa del paese. Ha il sapore del sogno il passeggio tra le sue casette di prodotti tipici disposte in cerchio, tra stelle brillanti e bracieri che riscaldano e illuminano la notte. Anche questo piccolo mercatino è ideale per una sosta golosa a base di “fortaes” (dolci di pasta fritta a forma di chiocciola, accompagnati da marmellata di mirtilli rossi), cioccolata calda e zucchero filato e per intrattenere i bambini con giochi legno e momenti musicali e di spettacolo. Il mercatino è aperto dal 6 dicembre al 5 gennaio (apertura: 6-8 dicembre, 13-15 dicembre; dal 20 dicembre al 5 gennaio, ore 15.30-18.30).

Il Mercatino di Campitello, invece, si sviluppa tra Piaz de Ciampedel e Piaz Veie, dove la bellezza della tradizione artigianale si unisce al fascino della montagna. Qui, ai piedi del grande albero che decora la piazza e le casette in legno dedicate allo shopping, si trovano oggetti unici realizzati con maestria e prodotti gastronomici che profumano di casa e calore. L’esperienza dello shopping si trasforma in un’emozione profonda, un incontro con il passato e il presente che rende ogni acquisto un ricordo speciale da portare con sé. Il mercatino di Campitello è aperto dal 7 dicembre al 5 gennaio (apertura: 7-8 dicembre; 14-15 dicembre; dal 21 dicembre al 5 gennaio ore 15-19).

Non da ultimo, c’è il mercatino di Vigo, uno dei Borghi più Belli d’Italia, che è davvero “Picol, bon e bel” (il suo nome). Qui si scovano prodotti curiosi e interessanti che divengono regali ideali per i propri cari, ma anche addobbi natalizi e tante bontà per attimi di gioia al gusto delle caldarroste. C’è pure la cassetta delle lettere di Babbo Natale, per inviargli una missiva con l’elenco dei propri desideri. E, per gli amanti degli scatti, tanti Christmas Selfie Point da rintracciare lungo il percorso dei presepi disposti sulle fontane del paese e delle sue frazioni. Il mercatino è aperto dal 6 dicembre al 5 gennaio (apertura: 6-8 dicembre; 13-15 dicembre; dal 21 dicembre al 5 gennaio, eccetto Natale e 1° gennaio, ore 15.30-18.30).

Quindi, sia che ci si voglia regalare una passeggiata tra le luci delle piazze o che si cerchino doni unici per le persone care, i mercatini di Natale della Val di Fassa sono il posto ideale per donarsi qualche ora senza fretta, con il cuore leggero e gli occhi pieni di meraviglia. In questo angolo di Dolomiti, il Natale è un’esperienza che si vive intensamente. E, al termine della giornata, quando il cielo si tinge di stelle e il cammino si fa silenzioso, si portano a casa ricordi che durano per sempre.