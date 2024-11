APT TRENTO * NATALE 2024: «IL 22/11 ORE 12.00 APERTURA MERCATINO CON 74 CASETTE, IL 23 IN PIAZZA DUOMO SI ACCENDERANNO LE 22 MILA LUCINE DELL’ALBERO»

10.59 - giovedì 21 novembre 2024

Venerdì (alle 12) il Mercatino di Natale – che quest’anno celebra le 30 edizioni – aprirà le sue porte: nelle 74 casette dislocate tra piazza Fiera e piazza Mostra si potrà apprezzare il meglio dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. Sabato pomeriggio si terrà la cerimonia inaugurale della manifestazione che fino al 6 gennaio animerà tutto il centro storico (e non solo) con eventi per tutti i gusti: un vivace e gioioso corteo toccherà i luoghi simbolo, partendo da piazza Dante. Il clou in piazza Duomo, con il tradizionale rituale che coinvolgerà i bambini. E in piazza Battisti si battezzerà la nuova pista di ghiaccio (naturale).

I preparativi sono ormai ultimati, come il conto alla rovescia. Ma già da giorni l’atmosfera è carica di trepidante attesa per Trento città del Natale e l’iconico Mercatino – giunto quest’anno alla trentesima edizione – che fino al 6 gennaio mostreranno il volto gioioso, accogliente e solidale del centro storico e dei quartieri, inseriti all’interno di una manifestazione che fa da cornice a una proposta completa, con eventi e attività trasversali per ambiti (dall’arte alla scienza, dalla cultura all’enogastronomia) e pubblico di riferimento.

L’apertura del Mercatino di Natale – in programma venerdì (22 novembre) alle 12 – farà da prologo a Trento Città del Natale, che vivrà il suo momento inaugurale sabato pomeriggio (23 novembre) con una cerimonia itinerante. Le 74 casette di legno collocate in piazza Fiera e in piazza Mostra (ai piedi del suggestivo Castello del Buonconsiglio) sono pronte ad accogliere i visitatori che potranno così assaggiare specialità culinarie di ogni genere (salumi, formaggi e dolci e molte altre prelibatezze) e, al contempo, apprezzare la manifattura di pregio (espressa sotto forma di presepi in miniatura, pendoli e ciondoli decorati, addobbi) e prodotti di cosmesi naturale. Un imperdibile connubio di gusto e creatività made in Trentino e arco alpino, con un’attenzione particolare per la tradizione. La valorizzazione del territorio passa anche attraverso le sue eccellenze. E il Mercatino di Natale, affermatosi come un appuntamento di riferimento per intenditori e curiosi rappresenta il contesto ideale per mettere in mostra il ricco patrimonio dell’enogastronomia e dell’artigianato locale.

Sarà, come da consolidata abitudine, un Mercatino amico dell’ambiente: un impegno declinato su più fronti, dalla raccolta differenziata alle fonti pulite passando per la valorizzazione della mobilità condivisa. L’energia elettrica impiegata durante la rassegna verrà interamente prodotta da Dolomiti Energia con l’utilizzo al 100% di fonti rinnovabili. Le stoviglie saranno compostabili, in carta eco-certificata FSC a ridotto impatto ambientale, smaltibile con la frazione organica. L’attenzione all’ambiente si ritroverà anche attraverso la vendita dei Vaia Cubes, amplificatori naturali realizzati con il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia (che nel 2018 si abbatté sulle Dolomiti). Per ogni Cube venduto, verrà piantato un albero nell’arco dolomitico trentino con l’obiettivo di contrastare i danni di Vaia e del bostrico.

Il Mercatino sarà visitabile tutti i giorni – tranne il 25 dicembre – dalle 10 alle 20, e solo le casette dell’enogastronomia fino alle 21 il venerdì e il sabato. Tutte le info relative a festività e giornate speciali sono consultabili sul nuovo sito https://natale.trento.info/mercatino dove i visitatori potranno passare in rassegna gli espositori, scoprirne caratteristiche, prodotti e ubicazione.

Sabato, invece, sarà il giorno dell’inaugurazione di Trento Città del Natale, con una colorata sfilata che toccherà i luoghi simbolo, con le vie e le piazze adeguatamente illuminate. Una festa collettiva che coinvolgerà ospiti, residenti, istituzioni, operatori economici, associazioni, volontari e tutti coloro che a vario titolo concorrono alla riuscita di una rassegna capace di attirare ogni anno un grandissimo numero di visitatori e di generare così una ricaduta positiva per l’economia del territorio.

Il ritrovo è fissato per le 16.30 in piazza Dante con il taglio del nastro al Villaggio Incantato di Babbo Natale che sancirà il via della rassegna corredato dalla parata degli gnomi. Da qui il vivace corteo partirà – passando per via Alfieri e via Belenzani – in direzione piazza Duomo, dove si terrà l’inaugurazione ufficiale, aperta alle 17 dal concerto per ottoni dell’Orchestra Haydn. Sul palco saliranno il sindaco di Trento Franco Ianeselli, la vice-sindaca Elisabetta Bozzarelli, il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il presidente di ApT Trento Franco Aldo Bertagnolli, Verranno coinvolti direttamente i bambini delle scuole elementari e del tavolo Tuttopace, che insieme al primo cittadino accenderanno l’albero di Natale – un abete di Douglas alto ben 18 metri – addobbato con 22mila lucine che assicureranno uno scenografico effetto visivo.

La carovana, sulle note della banda cittadina, si rimetterà in cammino per dirigersi (percorrendo via Garibaldi e via Mazzini) verso piazza Fiera, una delle piazze in cui si trovano le 74 casette del Mercatino (l’arrivo è previsto per le 18). Dopo una breve sosta, la sfilata proseguirà transitando da via Dentro le mura, piazza Garzetti, via Santissima Trinità, via Mantova e via del Simonino, fino alla tappa successiva: piazza Battisti (attorno alle 18.30). Qui, ad accogliere il pubblico, ci saranno i trampolieri di Lhuman pronti ad esibirsi in spettacolari acrobazie, e i giocatori della squadra trentina di hockey su ghiaccio, che mostreranno le loro abilità nella nuovissima pista di pattinaggio su ghiaccio (naturale).

La sfilata riprenderà con il trasferimento (dalla Galleria dei Legionari) in piazza Mostra, l’altro centro nevralgico del Mercatino di Natale, dove i visitatori potranno degustare specialità tipiche e ammirare preziosi manufatti. La sfilata avrà il suo epilogo, intorno alle 19.30, alle Albere (in piazza Donne lavoratrici), il quartiere della Scienza dove si trovano l’albero emozionale e l’affascinante sfera geodetica, grazie ai quali i più piccoli potranno imparare e divertirsi con le iniziative e i laboratori a carattere scientifico proposti da MUSE – Museo della Scienze, Trentino Sviluppo e, Dolomiti Energia.

Tutte le info relative al programma e alle iniziative speciali sono consultabili sul nuovissimo sito natale.trento.info grazie al quale sarà inoltre possibile organizzare comodamente senza stress la propria esperienza a Trento Città del Natale, con mappe, descrizioni e location dei tanti appuntamenti in programma e dei luoghi in cui si svolgeranno, e riepilogo dei parcheggi, dei percorsi ciclo-pedonali e dei mezzi pubblici per ottimizzare i flussi dei visitatori.