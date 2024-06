APT TRENTO * “MY ACTIVE SUMMER“: «UN TUFFO NEL VERDE E NEL BLU, TRA IL MONTE BONDONE E L’ALTOPIANO DI PINÈ»

15.32 - mercoledì 12 giugno 2024

My Active Summer: un tuffo nel verde e nel blu, tra il Monte Bondone e l’Altopiano di Pinè. Nell’aria i suoni della natura, sulla pelle la calda luce del sole, negli occhi la maestosità delle montagne e il blu intenso dei laghi. La ricetta perfetta per rigenerare corpo e mente all’aria aperta è My Active Summer, il format di attività estive sviluppato dall’Azienda per il Turismo di Trento in collaborazione con il Comune di Trento, il MUSE – Museo delle Scienze e gli operatori del territorio.

Il Monte Bondone e l’Altopiano di Pinè sono i protagonisti della terza edizione della proposta estiva dell’Azienda per il Turismo di Trento “My Active Summer”, che da luglio a settembre ospiterà numerosissime e variegate attività ad animare le belle giornate d’estate, all’insegna del benessere, del contatto con la natura e dello sport per tutta la famiglia.

Escursioni guidate, trekking, arrampicata, passeggiate (anche con gli alpaca!), percorsi in mountain bike, esperienze immersive nel bosco e viaggi astronomici tra stelle e musica: sono soltanto alcune delle esperienze che saranno proposte giornalmente e dedicate a chi ama vivere la natura a tutto tondo, facendo il pieno di meraviglia, bellezza, relax e per chi lo desidera un pizzico di adrenalina! La partecipazione alle attività è aperta a tutti su prenotazione e a tariffa agevolata o gratuita per i possessori della Trento Guest Card, la card turistica riservata agli ospiti delle strutture socie e convenzionate dell’ambito turistico di Trento, Monte Bondone e Altopiano di Piné con tanti vantaggi per gli ospiti che scelgono il nostro territorio.

Un salto nel verde: il Monte Bondone

Il Monte Bondone è il luogo ideale per chi è alla ricerca del benessere in ogni sua declinazione. Da luglio a settembre questo splendido angolo di Trentino offrirà ai suoi visitatori un articolato programma di iniziative dedicate a tutta la famiglia, ai bambini e agli amanti degli sport, dell’aria aperta e degli animali: escursioni guidate a piedi e in mountain bike, prove di arrampicata, trekking con gli alpaca, attività di nordic walking, passeggiate meditative nel bosco, yoga al tramonto e, novità assoluta di questa edizione di “My Active Summer”, quattro imperdibili spettacoli musicali e immersivi nella natura in collaborazione con Miscele d’Aria nella splendida cornice di Vason, delle Viote e di Garniga Terme.

Gli esperti del MUSE accompagneranno inoltre i visitatori alla scoperta del Giardino Botanico Alpino Viote, dove ammirare un patrimonio di oltre duemila specie di piante rare, scrigno della biodiversità alpina, e dove poter partecipare a laboratori esperienziali, passeggiate nella natura e giornate a tema. Presso la Terrazza delle Stelle, con la sua inconfondibile cupola d’acciaio a riflettere la bellezza del cielo, saranno invece proposte le tradizionali osservazioni del cielo grazie ai potentissimi telescopi all’interno dell’osservatorio astronomico. Ma questo luogo tra terra e cielo nelle serate d’estate si trasforma anche in un incantevole palcoscenico per spettacoli, laboratori e approfondimenti a tema astronomico.

Un tuffo nel blu: l’Altopiano di Piné e i suoi laghi

Sull’Altopiano di Piné gli amanti dell’outdoor potranno godere della bellezza del territorio circondati da boschi e splendidi specchi d’acqua e dedicarsi a tante attività e sport all’aria aperta. Sarà quindi possibile scegliere tra le numerose proposte de “La settimana ideale”, un cartellone di eventi e attività proposto da APT che spazia dall’arrampicata in famiglia, al forest bathing, dai picnic gourmet in vigna al pilates al tramonto, dalle esperienze multisensoriali nel mondo delle api alle passeggiate nella natura passando per laboratori naturalistici, racconti sotto le stelle e spettacoli musicali immersivi. Gli amanti della mountain bike (e della e-bike) avranno inoltre a disposizione oltre 200 Km di itinerari mappati e ben mantenuti grazie al progetto “Hike & Bike”. Un’offerta outdoor ricca e variegata che spazia inoltre dall’equitazione agli sport d’acqua come il sup e la canoa fino al trekking con tanti percorsi panoramici e adatti a tutti i livelli di preparazione, costellati di malghe e rifugi dove godersi delle soste golose a base di prodotti del territorio.

Ma è in acqua che si può praticare una tra le discipline più originali: il dragonboat, che sul lago di Serraia vede gruppi di vogatori sfidarsi a colpi di pagaia a bordo di imbarcazioni lunghe quasi 13 metri, con la testa e la coda a forma, appunto, di dragone. È proprio qui sulla spiaggia Alberon che dal 13 al 14 luglio 2024 si terrà il Dragonfest. che ha proprio nella gara di dragon boat il suo momento clou. Anche per il 2024 l’Altopiano di Piné resta uno tra i territori più attenti all’ambiente e ad un approccio di sviluppo sostenibile, confermato anche dal rinnovato e prestigioso riconoscimento internazionale delle Bandiere Blu ai suoi laghi per la qualità dell’acqua e dei servizi offerti nelle spiagge.

Per tutti i dettagli sul programma “My Active Summer”: https://www.trento.info/my-active-summer-monte-bondone

Terrazza delle Stelle e Giardino Botanico Alpino. Al via le attività sul Monte Bondone

Un programma estivo che cambia mese dopo mese

come le piante alpine e la volta celeste.

È al nastro di partenza la stagione estiva del Monte Bondone dove, da giugno, riaprono le sedi territoriali del MUSE, il Giardino Botanico Alpino Viote e la Terrazza delle Stelle. Quest’anno, la novità nella programmazione è costituita da una tematizzazione delle proposte che variano di mese in mese, prendendo spunto dal cambiamento delle stagioni e dei ritmi della natura.

Il programma di proposte al Giardino Botanico Alpino e alla Terrazza delle Stelle si inserisce nel contesto di My Active Summer, il format di attività estive sviluppato dall’Azienda per il Turismo di Trento in collaborazione con il Comune di Trento, il MUSE – Museo delle Scienze e gli operatori del territorio.

Al GIARDINO BOTANICO ALPINO si comincia a giugno raccontando la fioritura e i suoi impollinatori.

A luglio protagoniste sono le praterie pronte allo sfalcio che diventano l’ambiente ideale per molti mammiferi della montagna.

L’estate raggiunge il culmine in agosto, quando la fruttificazione delle piante, colorata e abbondante, rappresenta una fonte energetica fondamentale per la migrazione degli uccelli.

A settembre, la stagione vegetativa delle piante alpine giunge al termine, preparandosi al riposo vegetativo accumulano nutrienti nelle radici. L’ambiente sotterraneo brulica di vita, dove le radici si connettono con le ife fungine, che in autunno danno vita ai funghi.

“Questo tipo di tematizzazione – racconta Helen Catherine Wiesinger, botanica del MUSE – ci consente di affrontare le relazioni che si creano negli ambienti di montagna. Non parleremo quindi di singole specie, ma creeremo un dialogo – in una visione ecosistemica – tra piante e animali e funghi, seguendo il ciclo vegetativo caratteristico dell’alta quota. L’offerta spazierà tra laboratori hands on, aperitivi scientifici, bioblitz, visite guidate, nanne in tenda, yoga tra i fiori e bagni di foresta e tanti eventi speciali. Quest’estate, inoltre, coinvolgeremo i visitatori in progetti di Citizen Science per raccogliere ulteriori dati sull’importante valenza ambientale della piana delle Viote”.

Alla TERRAZZA DELLE STELLE il programma si declina tra osservazioni astronomiche, musica dal vivo, eventi per piccoli astronomi: proposte che soddisfano età e interessi diversi, avvolti dal fascino di stelle e pianeti.

“Quest’anno – spiega Christian Lavarian, mediatore scientifico del MUSE – abbiamo aggiornato le proposte per i più piccoli con l’attività “Il teatro delle stelle”. Il piatto forte rimangono le osservazioni astronomiche, sia notturne che diurne, così come i concerti di musica classica e popolare che ospiteremo a luglio e agosto, con la collaborazione del conservatorio Bonporti di Trento e del coro lirico Verdi di Bolzano. E poi, ad agosto, le immancabili notti delle stelle cadenti con meteore, musica e gastronomia offerta dalla Pro Loco del Monte Bondone”

GIARDINO BOTANICO ALPINO

In programma, dunque, oltre alle classiche visite guidate a tema, ai laboratori esperienziali, alle passeggiate nella natura e alle giornate a tema anche alcuni eventi speciali, giornate con ingresso gratuito al giardino e proposte tematizzate.

Da non dimenticare infine i due appuntamenti con la Nanna nel bosco, il 27 luglio e 16 agosto, per provare l’emozione di trascorrere un’intera notte di avventure tra pipistrelli, rapaci notturni e spettacoli scientifici per poi addormentarsi in una tenda sotto il cielo stellato (per bambine/i dai 4 ai 12 anni).

Si ringrazia Ricola, Main Sponsor del Giardino Botanico Alpino, che condivide col MUSE l’impegno e l’attenzione alla salvaguardia delle specie vegetali e animali e alla tutela della biodiversità.

Eventi speciali al Giardino Botanico Alpino

A bug’s life, 16 giugno, una giornata dedicata al mondo degli insetti impollinatori, con talk, minibioblitz e l’inaugurazione della mostra fotografica “MIRIADE, la microscopica moltitudine” di Marco Colombo. Una moltitudine di minuscoli animali popola il suolo, le piante, la riva del mare e anche i ghiacciai. Si tratta dei collemboli, invertebrati con forme accattivanti e colori incredibili: gialli, rossi, azzurri, bianchi e neri, a strisce o a macchie, pelosi o glabri. Attraverso fotografie macro sarà possibile visitare un mondo microscopico, alieno e apparentemente lontanissimo, senza nemmeno spostarsi. Dal 16 giugno al 30 settembre.

Solstizio d’estate in alta quota, 23 giugno, per celebrare l’arrivo dell’estate con un evento speciale dedicato al Sole e alle sue interazioni con le piante, attraverso attività laboratoriali sulla raccolta delle piante spontanee, osservazioni del Sole e un assaggio dei riti celti dedicati al solstizio.

Selvatica, 21 luglio. Natura selvatica, tra piante spontanee e la loro raccolta e coesistenza con la fauna: un appuntamento per riflettere sulla protezione della biodiversità e riconnettere le persone con l’ambiente tra talk, laboratori e visite guidate.

MICO-weekend! 31 agosto e 1° settembre. Due giorni per esplorare il regno dei funghi, tra riconoscimento delle principali specie dei prati e boschi, ecologia e coevoluzione. Con la tradizionale Mostra micologica per scoprire la biodiversità dei funghi e riconoscere le specie più velenose e l’Escursione micologica “tra i funghi del Monte Bondone”, per conoscere i funghi più comuni dei nostri boschi. A cura del Gruppo Micologico Bresadola di Trento Ice Age Europe Day, 29 settembre. Una giornata dedicata alla preistoria con laboratori e attività a tema per divertire tutta la famiglia. Evento del network europeo Ice Age Europe.

TERRAZZA DELLE STELLE

Alle tradizionali osservazioni del cielo, in notturna e diurna, si aggiungono le proposte Il teatro delle stelle (tutti i mercoledì di luglio e agosto), magiche serate per scoprire stelle e pianeti insieme agli astronomi, con avvincenti racconti sulle costellazioni e Sun day (tutte le domeniche di luglio e agosto), in cui il misterioso volto della nostra stella è svelato attraverso telescopi con particolari filtri per scoprire la superficie solare, macchie, gigantesche protuberanze e spettacolari filamenti.

Eventi speciali alla Terrazza delle Stelle

Passeggiate tra le stelle, 13 e 20 luglio, 3, 17 e 24 agosto. Passeggiata naturalistica ed osservazione del cielo, con partenza dal Giardino Botanico e arrivo alla Terrazza delle Stelle, con l’accompagnamento di una guida astronomica e botanica.

L’energia del sole: una passeggiata tra astronomia e botanica, 14 luglio e 4 agosto, una passeggiata naturalistica tra il giardino botanico e la Terrazza delle Stelle, per scoprire come il Sole influenza la vita di ogni essere vivente e scoprire il

suo volto nascosto al telescopio.

Le notti delle stelle cadenti, 10, 11, 12 agosto, tutti con il naso all’insù per ammirare le stelle cadenti nelle notti astronomiche più speciali dell’anno. Potrai osservare il fenomeno delle meteore e le tante meraviglie celesti dell’estate

grazie a potenti telescopi. Con la partecipazione del coro lirico G. Verdi di Bolzano e della Pro Loco Monte Bondone

Musica delle stelle, 26 luglio, 2 e 23 agosto. La musica del conservatorio Bonporti di Trento ci accompagna nell’emozione di una notte stellata. A seguire osservazioni del cielo con i telescopi. Tutte le date e gli orari si trovano online sul sito www.muse.it