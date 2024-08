APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * MEZZANO ROMANTICA“: «CON GIORGIO TRIONE BARTOLI, VINCITORE DEL PREMIO “AMADEUS 2024“ (20/8 – 21.00)

08.23 - giovedì 15 agosto 2024

Mezzano Romantica 2024. Martedì 20 agosto Concerto del vincitore del Premio Amadeus 2024.Le magiche, premiate dita di Giorgio Trione Bartoli incantano al pianoforte.

Un’ altra serata di musica sotto le stelle nella XIV edizione del Festival di musica e teatro Mezzano Romantica diretto da Francesco Schweizer. Salutate le corde del quartetto d’archi protagonista lo scorso weekend, martedì 20 agosto, sempre alle 21 al Centro Civico di Mezzano, entra in scena il pianoforte.

A suonarlo con grande maestria è il nemmeno trentenne Giorgio Trione Bartoli, che in una serata dedicata alle muse Calliope e Tersicore eseguirà brani di Listz, Ravel e Prokofiev. Un programma di grande impegno interpretativo e tecnico, con cui si conclude l’edizione 2024 del festival, che da aprile ad agosto si è snodato fra serate teatrali e musicali, che hanno avuto come protagonisti importanti artisti di livello nazionale e internazionale, confermando la vocazione culturale di Mezzano che, pur essendo un piccolo borgo, è da sempre attento a programmare proposte di notevole spessore culturale ed artistico.

Vincitore del concorso pianistico internazionale Premio Amadeus 2024 di Lazise sul Garda, Trione Bartoli ha alle spalle intensi e brillanti studi accademici -iniziati alla tenera età di 10 anni- che dalla Puglia lo hanno portato nella capitale, a frequentare un corso di alto perfezionamento con il Maestro Benedetto Lupo, a conquistare numerosi importanti riconoscimenti nel mondo e a essere richiesto per prestigiosi concerti -da solista o con orchestra- non solo in Italia, ma anche in Spagna, Francia, Ungheria, Danimarca, Olanda, Germania, Stati Uniti, Messico, Inghilterra, Kazakistan, Russia, Polonia e Svizzera. Prossima bandierina sul mappamondo: Mezzano di Primiero.

Il concerto è ad entrata libera.

Programma:

Franz Liszt, Faribolo Pasteur S.236/1

Chanson du Béarn S.236/2

Maurice Ravel, Gaspard de la nuit M. 55

Ondine

Le gibet

Scarbo

Sergei Prokofiev, Sonata n. 8 in Si Bemolle Maggiore, op. 84

Andante dolce. Allegro

Andante sognando

Vivace

Foto di Michele Crosera