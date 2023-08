APT ROVERETO (TN) * “BALDO BIO BENESSERE”: « EVENTO DEDICATO ALLA RICERCA DEL BENESSERE ED AI PRODOTTI BIOLOGICI, A BRENTONICO (12-15/8) »

07.59 - giovedì 10 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Baldo Bio Benessere dal 12 al 15 agosto a Brentonico. Erbe e piante officinali del Parco del Baldo. Un evento dedicato alla ricerca del benessere ed ai prodotti biologici. Mostra mercato, laboratori, workshop, discipline sportive e trattamenti a cura di associazioni e operatori olistici.

A Brentonico, nel cuore del Monte Baldo, nei giorni di Ferragosto si svolgerà “Baldo Bio Benessere”, l’evento dedicato alla ricerca del benessere psicofisico ed ai prodotti biologici. Quattro giorni, dal 12 al 15 agosto, con la mostra mercato dedicata ai prodotti biologici, infusi, tisane, erbe aromatiche, ortaggi, artigianato sostenibile e prodotti ecologici per il benessere naturale. Quest’anno ci sarà uno speciale filo conduttore: le erbe officinali. L’evento sarà veganfriendly, familyfriendly e dogfriendly.

Nel Parco Cesare Battisti di Brentonico, dalle 9.30 alle 19.30 gli operatori coinvolti propongono laboratori per bambini, attività olistiche, pratiche di benessere, momenti formativi e anche attività da fare con il proprio cane. L’ora dell’aperitivo è rallegrata da musica dal vivo e le serate proseguono con gusto, grazie ai food truck che propongono cibo bio e vegano.

Da sabato 12 a martedì 15 agosto ci saranno per tutto il giorno laboratori per grandi e piccoli con la possibilità di creare decorazioni con piante ed erbe, dipinti con tinte vegetali. Sarà possibile creare anche il proprio profumo personalizzato. Si potrà su prenotazione sul sito visitrovereto.it partecipare ad una visita guidata al Giardino Botanico di Palazzo Eccheli-Baisi.

Non mancheranno l’angolo pittura aperto a tutti per dare spazio alla creatività e l’area benessere per concedersi un momento di relax e meditazione.

Le giornate di sabato e domenica prevedono anche attività per gli amici a quattro zampe.

Ci si può iscrivere ai laboratori direttamente il giorno dell’evento; laddove specificato il costo, si tratta di un’attività a numero chiuso.

Grande attenzione all’aspetto ecologico: a tutti è rivolto l’invito a portarsi la borraccia da casa per godersi l’acqua fresca del parco.

I più avventurosi potranno partecipare anche alle attività outdoor iscrivendosi al Canyon della Sorna, sia nella versione per famiglie che per adulti, o al trekking con ferrata per scoprire le meraviglie della Valle Aviana.

Un evento dedicato alla ricerca del benessere ed ai prodotti biologici. Mostra mercato, laboratori, workshop, discipline sportive e trattamenti a cura di associazioni e operatori olistici. A Brentonico, nel cuore del Monte Baldo, nei giorni di Ferragosto si svolgerà “Baldo Bio Benessere”, l’evento dedicato alla ricerca del benessere psicofisico ed ai prodotti biologici.

Quattro giorni, dal 12 al 15 agosto, con la mostra mercato dedicata ai prodotti biologici, infusi, tisane, erbe aromatiche, ortaggi, artigianato sostenibile e prodotti ecologici per il benessere naturale. Quest’anno ci sarà uno speciale filo conduttore: le erbe officinali. L’evento sarà veganfriendly, familyfriendly e dogfriendly.

Nel Parco Cesare Battisti di Brentonico, dalle 9.30 alle 19.30 gli operatori coinvolti propongono laboratori per bambini, attività olistiche, pratiche di benessere, momenti formativi e anche attività da fare con il proprio cane. L’ora dell’aperitivo è rallegrata da musica dal vivo e le serate proseguono con gusto, grazie ai food truck che propongono cibo bio e vegano.

Da sabato 12 a martedì 15 agosto ci saranno per tutto il giorno laboratori per grandi e piccoli con la possibilità di creare decorazioni con piante ed erbe, dipinti con tinte vegetali. Sarà possibile creare anche il proprio profumo personalizzato. Si potrà su prenotazione sul sito visitrovereto.it partecipare ad una visita guidata al Giardino Botanico di Palazzo Eccheli-Baisi.

Non mancheranno l’angolo pittura aperto a tutti per dare spazio alla creatività e l’area benessere per concedersi un momento di relax e meditazione.

Le giornate di sabato e domenica prevedono anche attività per gli amici a quattro zampe.

Ci si può iscrivere ai laboratori direttamente il giorno dell’evento; laddove specificato il costo, si tratta di un’attività a numero chiuso.

Grande attenzione all’aspetto ecologico: a tutti è rivolto l’invito a portarsi la borraccia da casa per godersi l’acqua fresca del parco.

I più avventurosi potranno partecipare anche alle attività outdoor iscrivendosi al Canyon della Sorna, sia nella versione per famiglie che per adulti, o al trekking con ferrata per scoprire le meraviglie della Valle Aviana.

*

Foto: Luca Matassoni