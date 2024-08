APT ROVERETO (TN) * “BALDO BIO BENESSERE 2024“: «LE VIE DELL’ACQUA, A BRENTONICO (13-15 AGOSTO)»

08.41 - lunedì 12 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Baldo Bio Benessere dal 13 al 15 agosto a Brentonico. Le vie dell’acqua A Brentonico, nel cuore del Monte Baldo, dal 13 al 15 agosto presso il parco C. Battisti si svolgerà “Baldo Bio Benessere”, l’evento dedicato alla ricerca del benessere psicofisico ed ai prodotti biologici. Saranno tre giornate di proposte dedicate al Benessere Naturale a 360° promuovendo realtà, prodotti e pratiche che hanno a cuore l’ambiente, la genuinità e la ricerca del benessere in armonia con la Natura.

Dalla mostra-mercato dei prodotti biologici certificati (sia alimentari che non), ai produttori locali e non, alle creazioni di artigianato artistico con materiali naturali o di riciclo, allo spazio Relax e Benessere, con pratiche, consulenze e trattamenti olistici, attività ed escursioni outdoor per conoscere e avvicinarsi alla Natura e scoprire il territorio. Saranno inoltre proposti laboratori per grandi e piccoli e non mancherà lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe che propone svariate attività da fare assieme a loro.

L’area food proporrà piatti vegetariani e vegani, con nuove realtà locali e qualche momento di show cooking e di approfondimento dell’arte culinaria. Dopo il riscontro positivo di una edizione 2023 che ha visto per la prima volta la tematizzazione dell’ evento sulle Erbe Officinali, quest’anno Baldo Bio Benessere si dedicherà a conoscere e scoprire “Le vie dell’acqua”. Incontri, laboratori, attività, alimenti, prodotti e pratiche di benessere ci faranno scoprire i poteri di questo elemento essenziale, come interagisce per il nostro benessere e con l’ ambiente e come possiamo tutelarne lo spreco.

A tema, la novità di quest’anno è il tour delle fontane: le associazioni locali hanno preparato degli abbellimenti per le fontane storiche nel centro del paese. Durante l’evento sarà possibile votarle e il giovedì pomeriggio sarà premiata la vincitrice. Si ringraziano per la partecipazione: A.P.S.P. Brentonico, Gruppo Volontarie Ucraina, Circolo Pensionati ed Anziani Brentonico, Coro Anthea e Proloco Brentonico Monte Baldo Dall’ora dell’aperitivo al dopo cena si potrà godere anche di una programmazione d’intrattenimento con gruppi musicali diversi per serata ed uno spettacolo di giocoleria e pantomima adatto a tutti che si terrà la prima serata dell’evento.

Grande attenzione all’aspetto ecologico: a tutti è rivolto l’invito a portarsi la borraccia da casa per godersi l’acqua fresca del parco e differenziare correttamente i rifiuti, oltre all’utilizzo di contenitori plasticfree per la zona ristoro. Durante le tre giornate si potrà partecipare anche alle attività outdoor iscrivendosi tramite il sito di visitrovereto.it al Canyon della Sorna per adulti, alle passeggiate sul Monte Baldo e visitare l’antico Mulino Zeni. “Baldo Bio Benessere” si conferma quindi, anche quest’ anno, un evento VeganFriendly, KidFrendly e DogFrendly e a Basso Impatto.

Silvia Mozzi, Assessora al Turismo del Comune di Brentonico: “APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo e Comune si stanno muovendo in sinergia per la realizzazione di progetti in linea con la vocazione del Parco del Baldo per un turismo lento e sostenibile e per l’organizzazione di eventi sensibili al territorio, che cercano di fare scoprire al turista l’aspetto autentico e tipico dell’Altopiano di Brentonico. Non solo Baldo Bio Benessere ed il mondo del biologico, ma abbiamo a calendario anche GolosoBaldo il 5 ottobre dedicato alle passeggiate e pedalate alla scoperta dell’enogastronomia locale e Sapori d’autunno in programma il 12 e 13 ottobre che unisce la tradizione locale dell’agricoltura risaltando i prodotti a km 0, mescolata ai saperi di una volta”.

Giulio Prosser, Presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo sottolinea la grande sinergia che c’è con Brentonico per la promozione estiva ed invernale. “Il Monte Baldo – sottolinea – è il fiore all’occhiello per le attività outdoor e legate agli sport da fare in montagna. Baldo Bio Benessere offre la possibilità di scoprire i prodotti naturali e biologici della nostra terra e non e di dedicarsi a sé stessi e al relax, in una cornice d’eccellenza come il Parco del Baldo. La manifestazione rappresenta un importante momento di promozione anche delle eccellenze che il Baldo può offrire che rendono unico questo territorio. Un ringraziamento al Comune di Brentonico, alle operatrici turistiche coinvolte nell’organizzazione Silvia Petri e Monica Zeni e all’Associazione Il Gradino per l’organizzazione”.

Il programma e tutte le informazioni relative agli eventi su visitrovereto.it/vivi/eventi/ferragosto-baldo-bio-benessere/ o presso gli uffici di APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.