APT ROVERETO E VALLAGARINA (TN) * « BRENTONICO SARÀ AL CENTRO DI TRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, DOMENICA 8 AGOSTO »

Tre grandi eventi domenica 8 agosto animeranno Brentonico Domenica 8 agosto Brentonico sarà al centro di ben tre manifestazioni sportive.

Innanzitutto il” Giro dele Fraziom”, organizzato dal gruppo alpini di Brentonico in collaborazione con il Team Atletica Loppio e giunto alla sua XV edizione. I percorsi proposti dal “Giro dele Fraziom” attraversano le frazioni del Comune, sono su tre tracciati diversi: uno di 9,70 chilometri (verde); un secondo di 13,700 (blu) e un terzo di 20,810(rosso).

Si può scegliere l’alternativa che si preferisce, optando per la MTbike oppure per una passeggiata ludico motoria. Sui percorsi si trovano dei ristori dove si può bere e gustare le tipicità del territorio.

La partenza, al Parco Cesare Battisti, è prevista tra le ore 8.15 fino alle ore 9.30.

Per i partecipanti la quota di iscrizione è di 12 euro comprensiva di buono pasto e pacco gara. Le premiazioni si terranno al Parco dove saranno dati dei riconoscimenti ai gruppi più numerosi e ci saranno premi ad estrazione.

La gara podistico competitiva è invece una corsa in montagna patrocinata dalla Fidal e valevole come settima prova del Circuito Montagne Trentine, organizzata dal Team Atletica Loppio e dal gruppo alpini di Brentonico.

Anche questa gara parte dal Parco Cesare Battisti alle ore 9.30 e si sviluppa su di un tracciato diverso rispetto al “Giro dele Fraziom”.

Si sale verso il campo sportivo di Santa Caterina per poi proseguire nel bosco sulla strada sterrata sopra Castione e che salendo, attraverso un sentiero, si immette direttamente sulla Brentegana, una strada nel bosco che riporta verso località Festa, Dos de Robiom.

Sono previste da regolamento Fidal diverse categorie di arrivo e i primi 3 classificati e classificate saranno premiati; inoltre saranno premiati anche i primi tre classificati assoluti sia maschi che femmine della categoria senior.

Ogni partecipante riceverà il pacco gara e il buono pasto.

La terza gara è quella di Nordic Walking organizzata del gruppo alpini di Brentonico con partenza alle ore 9.40 subito dopo la gara podistica sempre dal parco Cesare Battisti. Questa gara si avvale della collaborazione dei tecnici dell’associazione N&W Baldo Beneco ed è intitolata al socio fondatore “Gigi Galvagni”, grande promotore negli anni del nordic walking. Insieme alla moglie Miriam Calzà ha partecipato a parecchi eventi di nordic walking promossi e realizzati dall’associazione N&W Baldo Benaco.

Sul percorso ci sono i giudici che in questa pratica sportiva sono chiamati a osservare la tecnica degli atleti come nella marcia.

Il percorso della gara di Nordic Walking sarà di 7 km sempre con partenza dal Parco di Brentonico e arrivo a Pian di Festa. I walkers concluderanno ugualmente il giro sul percorso della gara di corsa con arrivo al parco e ritiro del pacco gara.

I premi per i primi tre classificati uomini e donne sono offerti dalla signora Miriam e dal cognato che hanno fatto realizzare per tutti i partecipanti anche delle bellissime fasce sportive in memoria del fratello.

Quindi l’arrivo di tutte le gare sarà al Parco Cesare Battisti.

L’8 agosto, quindi, sarà una giornata all’insegna dello sport a 360° con possibilità di scelta tra un ampio ventaglio di proposte.

L’evento racchiude in sé la collaborazione tra diversi enti e un grande spirito di condivisione.

Giulio Prosser, presidente dell’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo commenta: “Da anni collaboriamo con il Comitato organizzatore di questa storica gara nella raccolta delle iscrizioni ed è un piacere per noi sostenere eventi sportivi di questo tenore che fanno bene al territorio e offrono un’ulteriore occasione per mostrare e promuovere la ricchezza del nostro Altopiano di Brentonico, meta ideale anche per gli sportivi e gli amanti dell’attività all’aria aperta”.

Emanuela Antonelli, atleta e partecipante alla prima edizione della gara di Nordic Walking agonistico, sottolinea: “Da qualche anno io Valentina Lanz abbiamo desiderato di riuscire ad organizzare una gara di Nordic sul nostro territorio. Il gruppo alpini di Brentonico ha accolto e soddisfatto questo nostro desiderio. Perciò domenica 8 partirà anche la prima gara in assoluto a livello territoriale di Nordic Walking agonistico. In Trentino l’agonismo in questa attività sportiva è poco praticato ed io sono l’unica atleta a rappresentare la mia regione al Campionato Italiano.

Lo scopo di questa gara è anche quello di far conoscere il Nordic anche dal punto di vista sportivo! E’ uno sport che potrebbe appassionare molto soprattutto gli atleti che già praticano la corsa in montagna, l’atletica e lo sci nordico.

Valentina Lanz, presidente dell’associazione del N.&W Baldo Baldo rimarca: “L’associazione Baldo Benaco opera da anni sul territorio della Vallagarina, proponendo attività varie e di diverso tipo: dalle camminate brevi e lunghe sul territorio, a corsi per tutti i livelli e per tutte le età a partire da quella scolare.

Realizza progetti educativi, di prevenzione e riabilitazione in collaborazione con le agenzie e le associazioni del territorio. Le nostre attività sono sempre proposte con itinerari locali, per valorizzare il nostro bellissimo territorio e in collaborazione con associazioni culturali locali si sviluppano anche itinerari culturali”.