APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “MOUNTAIN BEAT FESTIVAL 2024“: «PINZOLO-DOSS DEL SABION, IL CONCERTO RENGA-NEK INAUGURA L’INIZIO DELL’ESTATE»

11.55 - domenica 23 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il secondo weekend della seconda edizione del Mountain Beat Festival, iniziato a Pinzolo il 15 giugno e conclusosi ieri al Doss del Sabion con il concerto di Renga e Nek (Filippo Neviani), è stato particolarmente vivace con numerose persone che hanno partecipato sia al concerto in quota che all’intrattenimento serale a Pinzolo, nel villaggio Pineta. Gente di tutte le età proveniente dai dintorni, ma anche da fuori provincia segnando, di fatto, l’avvio della stagione estiva a Pinzolo e in tutto l’ambito turistico di Madonna di Campiglio.

Il concerto di ieri con, sulle sfondo, le maestose Dolomiti di Brenta, è stato il momento più importante delle vibrazioni ad alta frequenza (la musica live, l’intrattenimento e, appunto, il concerto al Doss del Sabion) in alternanza alle esperienze a bassa frequenza (le attività a contatto con la natura per scoprire l’anima alpina della montagna) che Mountain Beat Festival ha proposto agli ospiti per una settimana. C’è stato spazio per momenti legati alla mondanità, che aumentano il battito emozionando e creando euforia, e per momenti legati alla dimensione montana che riducono il battito, rilassando e disconnettendo.

Renga e Nek hanno proposto i brani più conosciuti delle rispettive carriere, da “Meravigliosa (la luna)” e “Angelo” di Francesco Renga a “Laura non c’è” e “Dimmi cos’è” di Filippo Neviani fino a “Dolcevita”, il brano scelto dai due cantautori per accompagnare il tour estivo 2024.

Ieri è salito sul palcoscenico alpino del Doss del Sabion anche l’alpinista valdostano Hervé Barmasse che, prima del concerto, ha proposto un intervento sui temi della biodiversità, della vita in montagna e del cambiamento climatico anticipando alcuni contenuti dell’iniziativa Mountain Progress Lab, un progetto di ricerca sulla mobilità realizzato in collaborazione con Audi che dal 2014 è partner di Madonna di Campiglio.

Il concerto con Renga e Nek ha ottenuto la certificazione Eco Eventi Trentino che attesta l’impegno adottato per favorire la sostenibilità in occasione del concerto in quota. Una particolare attenzione è stata riservata al risparmio delle risorse naturali, alla gestione dei rifiuti e alla proposta di cibi e bevande proveniente da filiere locali e biologiche.

“Mountain Beat Festival-Vibrazioni ad alta e bassa frequenza” è un progetto di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio organizzato con la collaborazione del Comune di Pinzolo, la Pro loco di Pinzolo, il Comune di Giustino, le Funivie di Pinzolo, la partnership di Radio Deejay, Trentino Marketing, Audi e la partecipazione degli sponsor locali Birrificio Alpino 1550, La Cassa Rurale, Surgiva.