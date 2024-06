APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * ESTATE 2024: «APERTI GLI IMPIANTI, A PINZOLO ARRIVA IL “MOUNTAIN BEAT FESTIVAL“»

13.15 - giovedì 13 giugno 2024

A Madonna di Campiglio aperti gli impianti, a Pinzolo arriva il Mountain Beat Festival. Un mese di giugno ricco di eventi e iniziative per accompagnare l’inizio dell’estate 2024. Sabato scorso 8 giugno c’è stata, a Madonna di Campiglio, l’apertura della telecabina Cinque Laghi, il primo impianto di risalita a tornare operativo per l’estate. Dal 15 al 22 giugno, a Pinzolo, ci sarà, invece, la seconda edizione del “Mountain Beat Festival”, emozioni a bassa e alta frequenza con esperienze nella natura, musica live e, il 22 giugno, concerto di Renga e Nek al Doss del Sabion. Giovedì 20 giugno, alle 21 sul palcoscenico della Pineta, arriva anche il duo musicale milanese Coma_Cose.

APERTURA IMPIANTI DI RISALITA ESTATE 2024

A Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita rimarranno aperti dall’8 giugno al 22 settembre. Ha aperto per prima la danza dei tornelli la telecabina Cinque laghi che sarà operativa dall’8 giugno all’8 settembre, seguita dalla Pradalago (15 giugno – 15 settembre), dalla Grostè 1° e 2° tronco (20 giugno – 22 settembre) e dalla Spinale (27 giugno – 22 settembre). A Pinzolo, si potrà salire al Doss del Sabion con la telecabina Pinzolo-Prà Rodont e Prà Rodont-Doss del Sabion a partire dal 22 giugno fino all’8 settembre. La telecabina Tulot, per raggiungere malga Cioca, sarà attiva dal 10 al 25 agosto.

15 – 22 GIUGNO: A PINZOLO IL MOUNTAIN BEAT FESTIVAL

Ritorna, dopo il gradimento ottenuto nel giugno 2023, il “Mountain Beat Festival”, una settimana di vibrazioni ad alta (la musica live, l’intrattenimento e il concerto al Doss del Sabion di Renga e Nek) e bassa frequenza (le esperienze a contatto con la natura e alla scoperta dell’anima alpina della montagna) da vivere sul palcoscenico di Pinzolo e dintorni. Si alterneranno momenti legati alla mondanità, che aumentano il battito emozionando e creando euforia, e momenti legati alla dimensione montana che riducono il battito, rilassando e disconnettendo. Ogni giorno saranno proposte una o più esperienze, da vivere con la famiglia, tra amici o in coppia. Ogni attività è pensata per trasmettere il territorio, i suoi valori e la sua storia mentre la musica sarà un importante filo conduttore dell’evento con la presenza di Radio Deejay, la proposta di concerti di diverso stile e il coinvolgimento di content creator e produttori musicali locali. Cuore pulsante dell’evento sarà il villaggio presso il parco Pineta di Pinzolo, ad ingresso libero, allestito e animato tutto il giorno, con diramazioni nei dintorni per lo svolgimento delle esperienze e al Doss del Sabion per l’atteso concerto di Renga e Nek. Il concerto dei due cantautori e le esperienze sono a pagamento e su prenotazione. L’accesso al villaggio Pineta e all’area relax è invece gratuito.

“Mountain Beat Festival-Vibrazioni ad alta e bassa frequenza” è un progetto di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio organizzato con la collaborazione del Comune di Pinzolo, la Pro loco di Pinzolo, il Comune di Giustino, le Funivie di Pinzolo, la partnership di Radio Deejay, Trentino Marketing, Audi e la partecipazione degli sponsor locali Birrificio Alpino 1550, La Cassa Rurale, Surgiva.

22 GIUGNO: IL CONCERTO DI RENGA E NEK (MOUNTAIN BEAT FESTIVAL)

Sabato 22 giugno, alle 17.30 (apertura dell’impianto di risalita alle 15.30 esclusivamente per l’evento), al Doss del Sabion, si terrà l’atteso concerto con Francesco Renga e Nek (Filippo Neviani) al Doss del Sabion, seconda tappa del summer tour dei due famosi artisti.

Il biglietto per assistere al concerto può essere acquistato online (www.campigliodolomiti.it e www.ticketone.it) oppure presso l’ufficio informazioni dell’Azienda per il Turismo a Pinzolo (Piazza San Giacomo) aperto tutti i giorni nell’orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30. Il posto in piedi non numerato costa 52,90 euro a persona (inclusi diritti di prevendita), il posto in piedi non numerato sotto il palco 69 euro a persona (inclusi diritti di prevendita) e il posto in piedi sotto il palco non numerato più un free drink e snack in terrazza Belvedere con vista sulle Dolomiti di Brenta 88,55 euro a persona (inclusi diritti di prevendita). Il biglietto d’ingresso per i bambini è gratuito da 0 a 8 anni (nati dopo il 23/06/2016) in rapporto 1:1 (1 adulto pagante può portare 1 bambino gratuito). Il ticket di andata e ritorno in telecabina è gratuito per chi possiede il biglietto del concerto.

Il concerto del Mountain Beat Festival con Renga e Nek ha ottenuto la certificazione Eco Eventi Trentino che attesta l’impegno adottato a favore della sostenibilità in occasione del concerto in quota. Una particolare attenzione è riservata alla cultura del risparmio delle risorse naturali, alla gestione dei rifiuti e alla proposta di cibi e bevande proveniente da filiere locali e biologiche.

IL PROGRAMMA GIORNALIERO

SABATO 15 GIUGNO

Il programma di musica e svago. Il villaggio Pineta, a Pinzolo, con casetta info e zona relax, apre dalle 9.30 alle 22 mentre dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 2 di notte sarà aperta l’area food truck con Home Stube, Dolomiti Street Food e casetta Pro loco con prodotti locali e casette bevande e drink. Dalle 11 alle 17 musica d’atmosfera con Alex Formenti e dalle 18.30 alle 21 concerto con Los locos Armando’s. Dalle 21 alle 23 proiezione della partita del Campionato europeo di calcio Italia-Albania e, a seguire, fino a tarda notte, dj set con Andrea & Michele. Musica live, concerto e partita ad ingresso libero.

Il programma delle esperienze. Il contenuto giornaliero dedicato alle esperienze prevede, alle 9.30, attività Dolomiti Natural Wellness al Castagneto di Carisolo. Alle 14.30, in Pineta, ci sarà, invece, il laboratorio di autoproduzioni selvatiche di erbe, oleoliti, acque balsamiche, creme e tisane con erbe spontanee.

DOMENICA 16 GIUGNO

Il programma di musica e svago. Il villaggio Pineta, a Pinzolo, con casetta info e zona relax, apre dalle 9.30 alle 22, mentre dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 23 sarà aperta l’area food truck con Home Stube, Dolomiti Street Food e casetta Pro Loco con prodotti locali e casette bevande e drink. Dalle 11 alle 17 musica d’atmosfera con The Chick 6 the Rooster. Dalle 17 alle 21 musica Sunset vibes con Dylan B Jocker e, dalle 21.30 alle 23, concerto Blues Classic con Paul Venturi e la sua band a cura della Pro Loco di Pinzolo. Musica live e concerto ad ingresso libero.

Il programma delle esperienze. Alle 11, in Pineta, laboratorio di cucina all’aperto per scoprire e preparare l’antica ricetta trentina dei canederli. Alle 15, attività Dolomiti Natural Wellness Family nella Piana di Nambino, a Madonna di Campiglio.

LUNEDÌ 17 GIUGNO

Il programma di musica e svago. Il villaggio Pineta, a Pinzolo, con casetta info e zona relax, apre dalle 9.30 alle 17, mentre dalle 11 alle 15 sarà aperta l’area food truck con Home Stube, Dolomiti Street Food e casetta Pro Loco con prodotti locali e casette bevande e drink. Dalle 11 alle 17 musica d’atmosfera con Stefano Rosa. Infine, dalle 19 alle 20, diretta di Radio Deejay con Andrea & Michele. Musica live ad ingresso libero. Il programma delle esperienze. Alle 14 “Relax e cena nel Borgo”, con pomeriggio di benessere presso il Borgo della Salute-Terme Val Rendena a Caderzone Terme e cena a lume di candela presso l’Albergo dimora storica Palazzo Lodron Bertelli.

MARTEDÌ 18 GIUGNO

Programma di musica e svago. Il villaggio Pineta, a Pinzolo, con casetta info e zona relax, apre dalle 9.30 alle 22, mentre dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 22 sarà aperta l’area food truck con Home Stube, Dolomiti Street Food e casetta Pro Loco con prodotti locali e area bevande e drink. Dalle 11 alle 17 musica d’atmosfera con Lara Scaglia seguita, dalle 17 alle 19, da musica Sunset vibes con Dylan B Jocker. Poi, fino alle 20, diretta Radio Deejay con Andrea & Michele. Ancora, dalle 20 alle 21, musica Sunset vibes con Dylan B Jocker che introduce il concerto serale di musica “Anni ‘60” con Boomerang band dalle 21 alle 23. Musica live e concerto ad ingresso libero.

Il programma delle esperienze. Alle 8.30, esperienza “Natura, api, sapori” a Caderzone Terme (Maso Ingiva) per scoprire la magia dell’alveare e i segreti delle api seguendo le indicazioni di un’appassionata apicoltrice. Alle 9.30, per chi è alla ricerca del benessere, esperienza Dolomiti Natural Wellness in Val Brenta.

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

Il programma di musica e svago. Il villaggio Pineta, a Pinzolo, con casetta info e zona relax, apre dalle 9.30 alle 22, mentre dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 22 sarà aperta l’area food truck con Home Stube, Dolomiti Street Food e casetta Pro Loco con prodotti locali e area bevande e drink. Dalle 11 alle 17 musica d’atmosfera con Stefano Rosa. Dalle 17 alle 19 musica Sunset vibes con Dylan B Jocker seguita, dalle 19 alle 20, dalla diretta di Radio Deejay con Andrea & Michele. Dalle 20 alle 21 musica “Sunset vibes con Dylan B Jocker. Musica live a ingresso gratuito.

Il Programma delle esperienze. Alle 9.30 “Sulle tracce del Cammino di San Vili” tra storia e cultura mentre, alle 21, sarà proposto il cinema ad Impatto zero “Yuki e il fiore dell’Himalaya” (gratuito su prenotazione), presso il villaggio Pineta in collaborazione con Parco Naturale Adamello Brenta e Cinema du Desert. Proiezione di un film ai margini del bosco a “Impatto zero” (cinema alimentato dalla luce del sole e silenzioso grazie all’uso delle cuffie). In caso di brutto tempo la proiezione sarà al Paladolomiti.

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

Il programma di musica e svago. Il villaggio Pineta, a Pinzolo, con casetta info e zona relax, apre dalle 9.30 alle 22, mentre dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 22 sarà aperta l’area food truck con Home Stube, Dolomiti Street Food e casetta Pro Loco con prodotti locali e area bevande e drink. Dalle 11 alle 17 musica d’atmosfera con Chill The Curls seguita, dalle 17 alle 19, da musica Sunset vibes con Dylan B Jocker e, dalle 19 alle 20, dalla diretta di Radio Deejay con Andrea & Michele. Poi, dalle 20 alle 21, salirà sul palcoscenico della Pineta il duo Coma_Cose. Quindi, dalle 21 alle 23, proiezione della partita del Campionato europeo di calcio Italia-Spagna, per poi concludere con dj set fino a tarda notte. Musica live, concerto e partita ad ingresso gratuito.

Il programma delle esperienze. Alle 9.30 esperienza Dolomiti Natural Wellness in Val Nambrone.

VENERDÌ 21 GIUGNO

Il programma di musica e svago. Il villaggio Pineta, a Pinzolo, con casetta info e zona relax, apre dalle 9.30 alle 22, mentre dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 22 sarà aperta l’area food truck con Home Stube, Dolomiti Street Food e casetta Pro Loco con prodotti locali e casette bevande e drink. Dalle 11 alle 17 musica Chill e dalle 18 alle 19 musica con Satomi Hot Nights band. Poi, dalle 19 alle 20, diretta Radio Deejay con Andrea & Michele. Dalle 20 alle 21 di nuovo sul palco Satomi Hot Nights band e conclusione, dalle 21.30 alle 23.30, con maxi karaoke a squadre. Musica live e karaoke ad ingresso gratuito.

Il programma delle esperienze. Alle 9 escursione giornaliera in e-bike dalle Dolomiti di Brenta al Lago di Garda con istruttore di mtb. Si parte da Madonna di Campiglio, si arriva a Riva del Garda e si rientra in bus.

Alle 11 esperienza “Spiagge Alte” con originale aperitivo proposto da bartender mixology su una bianca spiaggia di montagna, con cestino di golosità territoriali.

SABATO 22 GIUGNO

Il programma di musica e svago. Il villaggio Pineta, a Pinzolo, con casetta info e zona relax, apre dalle 9.30 alle 16, mentre, dalle dalle 11 alle 15 e dalle 17 alle 22, sarà aperta l’area food truck con Home Stube, Dolomiti Street Food e casetta Pro Loco con prodotti locali e casette bevande e drink. Dalle 11 alle 17 musica chill con Stefano Rosa, dalle 15.30 apertura della telecabina per raggiungere il Doss del Sabion e assistere al concerto di Renga e Nek che inizierà alle 17.30. Alle 19.30 apertura dell’impianto per discesa a valle. Dalle 21 all’una della notte, in Pineta, dj set con Alex The Voice, Simone Quai, Dada, Dennis Zeta, Steve Sax e Andrea & Michele di Radio Deejay. Concerto di Renga e Nek a pagamento, gli altri appuntamenti musicali al villaggio Pineta ad ingresso gratuito.

Il programma delle esperienze. Alle 7.30, in Pineta, esperienza “Il risveglio del respiro”, sessione guidata di respirazione e riconnessione per calmare la mente e dare energia al corpo. Alle 9.30 esperienza Dolomiti Natural Wellness al Castagneto di Carisolo.

DOMENICA 23 GIUGNO

Il programma di musica e svago. Dalle 9.30 alle 16 sarà aperta l’area food truck con Home Stube, Dolomiti Street Food e casetta Pro Loco con prodotti locali e casette bevande e drink.

Il programma delle esperienze. Dalle 9 alle 12 Unconventional Spinning Event Tour by Fispin Ssd a Rl, 2 sessioni di Spinning con qualificati istruttori italiani.

AUDI EXPERIENCE | THE MOUNTAIN TASTE

Domenica 23 giugno, nella giornata conclusiva del Mountain Beat Festival, entra in scena l’appuntamento Audi experience | The Mountain Taste, in Conca verde a Madonna di Campiglio.

Madonna di Campiglio, da sempre meta da sogno per gli amanti della natura, è anche il luogo ideale per scoprire la visione della Casa dei quattro anelli, grazie agli eventi esclusivi targati Audi.

Dalle 12.30 pic nic in Conca verde per immergersi nell’atmosfera di completo relax di una piccola oasi alpina, gustare i sapori genuini del territorio e cimentarsi in emozionanti attività outdoor. Inoltre ci sarà la possibilità di provare in esclusiva l’Audi e-mobility experience di Mountain Progress Lab, per contribuire in prima persona a questo innovativo progetto di ricerca a bordo della flotta e-tron.

Oltre al pic nic, per gli adulti e i bambini sopra i 13 anni, saranno disponibili, su iscrizione, le seguenti attività:

dalle 09 alle 11.30 trekking experience, per scoprire le meraviglie del territorio montano attraverso un’escursione con guida alpina. Dalle 10.00 alle 11.00 natural yoga, per rilassarsi totalmente grazie a esercizi di yoga immersi nella natura. A partire dalle 11 Laboratorio delle api per i bambini dai 5 ai 12 anni accompagnati da un adulto: un’imperdibile attività didattica per scoprire il complesso mondo delle api, prenotabile in loco direttamente il giorno dell’evento (inclusa con l’acquisto del pic nic).

Pic Nic: adulto 50,00 euro / bambini ≤ 12 anni 35,00 euro

Trekking Experience & Pic Nic: adulti ≥ 13 anni 60,00 euro per persona

Natural Yoga & Pic Nic: adulti ≥13 anni 60,00 euro per persona

Bee Lab: Bambini 5 -12 anni con adulto – Incluso

Il programma del mese di giugno e di tutta l’estate prosegue con numerosi eventi, attività, esperienze. Di seguito segnaliamo gli incontri con i testimonial Montura e gli aperitivi al tramonto.

INCONTRI CON I TESTIMONIAL MONTURA

Due incontri di montagna con ospiti speciali intratterranno gli ospiti raccontando le emozioni che hanno provato durante le loro avventure tra chiacchere e aperitivi con prodotti locali. il 20 giugno, presso il rifugio Lago di Nambino, ci sarà Lorenzo Barone, esploratore umbro che, in inverno, ha attraversato la siberia in sella alla sua bicicletta. Il 27 giugno al ristorante Malga Ritorto ci sarà il ricercatore e documentarista Alessandro De Bertolini.

TRAMONTI IN QUOTA

A giugno e a settembre 4 occasioni per vivere, nei rifugi in quota, la magia del tramonto accompagnata da un aperitivo con musica: il 21 giugno presso Baita Natalia ai Cinque Laghi, il 28 giugno al rifugio Pradalago 2100, il 13 settembre presso Stoppani Dolomites Lodge al Grostè e il 20 settembre allo Chalet Spinale. Gli impianti di risalita interessati, nelle date indicate saranno in funzione fino alle 20.20 (per l’appuntamento del 13.09 apertura fino alle ore 20.00).