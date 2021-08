APT DOLOMITI PAGANELLA * MOUNTAIN FUTURE FESTIVAL: « IL 22 AGOSTO A MALGA TERLAGA L’ANTEPRIMA DI TEDX TRENTO, DAL 25 AL 28 AGOSTO OSPITI ROBERTO VECCHIONI – LUCA MERCALLI – DOMENICO IANNACONE »

L’attesissimo talk dal bollo rosso si svolgerà in Paganella, nello splendido anfiteatro naturale di Malga Terlaga. Il programma del festival proseguirà poi dal 25 al 28 agosto, con numerosi ospiti, tra cui Roberto Vecchioni, Luca Mercalli e Domenico Iannacone

Domenica 22 agosto si apre il sipario sulla terza edizione del Mountain Future Festival, con l’attesissima anteprima di TEDx Trento, il famoso talk dal bollo rosso che quest’anno è giunto alla nona edizione.

L’evento, dal titolo “Respira” si svolgerà, dalle 11 alle 15.30 circa, in Paganella, nello splendido anfiteatro naturale di Malga Terlaga, a 1827 metri di quota sul livello del mare, in uno dei punti panoramici più spettacolari che si apre sulle Dolomiti di Brenta. Sono previste anche attività pre-evento (dalle 9 in poi) tra cui seminari di yoga, tai chi e mindfulness, con focus sul respiro, guidati da personale qualificato.

Il luogo dell’evento si potrà raggiungere, da Andalo, con gli impianti di risalita. Obbligatorio il “Green pass” (la certificazione verde Covid-19). In caso di maltempo la nona edizione di TEDx Trento si svolgerà al Palacongressi di Andalo.

«Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare come anteprima del Mountain Future Festival la nona edizione di TEDx Trento – hanno commentato Ruggero Ghezzi e Luca D’Angelo, rispettivamente, assessore al turismo del Comune di Andalo e direttore dell’Apt Dolomiti Paganella –. Lo scenario dove si svolgerà l’evento è particolarmente suggestivo, soprattutto per la splendida visione sulle Dolomiti di Brenta, un luogo che si addice perfettamente al tema di quest’anno di TEDx Trento dal titolo emblematico, “Respira”, un atto fisiologico e simbolico che con il Covid-19 abbiamo forse “riscoperto” insieme ad altri gesti naturali di cui forse avevamo perso il profondo valore. Temi che saranno affrontati anche dalla terza edizione del Mountain Future Festival che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui, il cantautore Roberto Vecchioni, il meteorologo Luca Mercalli, il giornalista e conduttore di Rai3 Domenico Iannacone, gli alpinisti Fausto De Stefani e le Cholitas, l’antropologo David Bellatalla, lo zoologo Andrea Mustoni, gli esperti e le guide alpine di Dolomiti Open, l’autore Alberto Benchimol, l’illustratore Davide Baldoni, il Coro Campanil Bas, i Frati francescani del convento dell’Immacolata di Mezzolombardo».

Altrettanto numerosi (in totale 13) e di prestigio gli speaker di TEDx Trento: al centro del famoso bollo rosso parleranno il bioricercatore Marco Nieri, tra gli ideatori del “Parco del respiro” di Fai della Paganella; Andrea Mustoni, zoologo, tra i massimi esperti di ungulati e orso bruno; Tamara Lunger, alpinista d’alta quota, Luca Pappalardo, ricercatore del Cnr di Pisa; Andrew Basso, illusionista ed escapologo; Nicola Segata, professore Cibio; Francesco Bruni, timoniere di Luna Rossa; Elisa Ricci, professoressa di intelligenza artificiale; Paolo Simoni, co-fondatore e direttore di Home Movie; Myrtha Zierock, imprenditrice agricola; Danile Lumera, scrittore; Riccardo Rea, artista; Chiara Chisté, performer.

«In questo periodo difficile ci siamo accorti – ha spiegato Mirta Alberti, fondatrice e curatrice di TEDx Trento – di quanto il respiro sia davvero la parte essenziale della nostra esistenza. Lo diamo per scontato, lo reputiamo una cosa facile, ma respirare bene è tutt’altro che semplice. Ecco perché abbiamo deciso di organizzare la nona edizione di TEDx Trento all’aria aperta, sulle nostre meravigliose montagne che ci regalano uno spettacolo per gli occhi e per la mente. Ripartiamo da qui, con un respiro di aria buona lungo e profondo, per aprire la mente a tutte le idee che i nostri relatori porteranno sul nostro famoso bollo rosso».

I programmi completi di TEDx Trento e del Mountain Future Festival sono disponibili, rispettivamente, sui siti www.tedxtrento.com e www.mountainfuturefestival.it