APT ALPE CIMBRA (TN) * “ LATTE IN FESTA “: « PROTAGONISTA ASSOLUTO IL FORMAGGIO VÉZZENA, APPUNTAMENTO SABATO 18 E DOMENICA 19 SETTEMBRE »

Torna sabato 18 e domenica 19 settembre “Latte in Festa” al Parco Palù di Lavarone, la manifestazione dedicata al mondo del latte organizzata dall’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento. Una straordinaria occasione per scoprire il magico e saporito mondo dell’Oro Bianco dell’Alpe Cimbra: il latte e tutti i suoi gustosi derivati.

Protagonista assoluto il formaggio Vézzena, uno dei più antichi della tradizione casearia trentina tutelato da un Presidio Slow Food. Grandi e piccini potranno conoscere e degustare i prodotti lattiero caseari tipici del territorio e partecipare alle tante attività in programma tra cui mungiture, assaggi, laboratori tematici.

“Latte in Festa” è l’occasione per immergersi nel magico mondo del latte e scoprirne l’intera filiera, dalla malga fino alla tavola, attraverso tante proposte: laboratori, trekking tematici, giochi di una volta, i tuffi nel fieno e un allestimento che renderà particolarmente coinvolgente la location.

Assolutamente da non perdere il Pic Nic del Malghese organizzato dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino: ovvero un momento di scoperta della produzione lattiera casearia più tipica del territorio dell’Alpe, mescolando momenti di formazione – attraverso personale preparato e formato – a momenti di degustazione. Il punto di ritrovo ed esperienza sarà Parco Palù – sede di Latte in festa – ad ore 15.00: qui si formerà il gruppo di ospiti che, guidato da un accompagnatore di media montagna, seguirà un facile trekking tra i boschi e i prati di Lavarone. Naturalmente durante il percorso, l’accompagnatore racconterà gli aspetti più salienti della natura, della storia e quindi della produzione agricola dell’Alpe Cimbra. La prima parte del trekking terminerà indicativamente verso le 16.30 presso l’Azienda Agricola D. Lenzi.

Qui saremo accolti dal titolare, il sig. Dario, che racconterà brevemente le attività in azienda con una visita alla scoperta degli animali e la spiegazione relativa alla produzione casearia locale. Al termine gli ospiti potranno assaggiare una selezione di prodotti locali composta dai formaggi dell’azienda agricola ospitante, da una piccola proposta food curata da un ristoratore dell’Altipiano, dai vini di una cantina, mele e succo di mela. Naturalmente il valore aggiunto sarà generato dal possibile scambio diretto tra ospite e produttore.

Per godere del momento relax, metteremo a disposizione delle coperte da pic-nic: gli ospiti potranno quindi “ricaricare le batterie” comodamente rilassati sui plaid.

Durante le due giornate si svolgerà anche il Mercato della Terra: iniziativa della Comunità Slow Food per lo Sviluppo Agro-culturale degli Altipiani Cimbri, in collaborazione con la Condotta Slow Food Valle dell’Adige Alto Garda, nata per creare un momento d’incontro tra i produttori del territorio, gli abitanti e gli ospiti dell’Alpe per far conoscere la bontà e genuinità, di stagione in stagione, dei loro prodotti.

Latte in Festa rientra tra gli eventi organizzati dall’Apt Alpe Cimbra in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento finalizzati alla valorizzazione dei prodotti a km 0 e rientra inoltre nel programma eventi Alpe Cimbra Eco – friendly volti alla diffusione della cultura della sostenibilità e della vacanza green.