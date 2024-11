APT ALPE CIMBRA (TN) * FESTIVITÀ NATALIZIE: «FOLGARIA – LAVARONE – LUSÉRN ACCENDONO LE LUCI, PER RENDERE SPECIALE LA VACANZA»

11.09 - mercoledì 27 novembre 2024

Alpe Cimbra (Tn): la magia delle festività natalizie sull’Alpe Cimbra. L’Alpe Cimbra in Trentino con Folgaria Lavarone Lusérn e l’Altopiano della Vigolana è pronta ad accogliere i tantissimi ospiti con il calore genuino che la contraddistingue.

L’Avvento e le festività natalizie sono speciali sull’Alpe Cimbra: i mercatini di Natale, le vie del centro di Folgaria addobbate a festa, il suono degli zampognari, tanti eventi. Folgaria, Lavarone, Lusérn e l’Altopiano della Vigolana accendono le luci per rendere speciale la vacanza di Natale, Capodanno e tantissimi eventi per vivere l’atmosfera delle feste.

Il Mercatino di Natale di Lavarone dal 30 novembre al 5 gennaio 2025

Nella splendida cornice del centro storico di “Bertoldi Veci” a Lavarone, si terrà la quinta edizione del Mercatino di Natale di Lavarone. Ad ospitare questo caratteristico mercatino è la frazione di Bertoldi a Lavarone con il suo fiabesco centro storico, caratterizzato da luci soffuse e stradine che si snodano tra vòlti antichi, dedicati un tempo alle attività rurali, dove il tempo sembra essersi fermato al secolo scorso. Questo affascinante evento, al quale parteciperanno numerosi espositori, è l’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia e scoprire prodotti artigianali unici e prelibatezze gastronomiche.

Sorseggiare un caldo brulè di vino o di mele, degustare la calda polenta con il buon formaggio dell’Alpe, assistere agli eventi musicali, vivere la magica atmosfera dell’aria di festa, delle luci e degli addobbi, dei dolci canti natalizi. Ogni giorno tante emozioni grazie ad un ricco programma di eventi e spettacoli.

Ad accogliervi gli antichi “vòlti” aperti in occasione del mercatino e le tipiche casette dove scegliere originali regali di Natale fatti a mano dagli abili artigiani e hobbisti o originali confezioni di prelibatezze prodotte dalle locali aziende agricole, gli stand gastronomici dove degustare i piatti della tradizione, lo strudel di mele, le calde ciambelle, i saporiti canederli. Lasciatevi stupire dall’atmosfera incantata e dal carattere identitario di questo meraviglioso Mercatino.

E se a tutto questo aggiungiamo la magia della neve che con la sua coltre bianca ricopre i tetti e le viuzze visitare il Mercatino di Natale di Lavarone vi darà l’occasione di vivere una fiaba ad occhi aperti.

Shopping & Gourmet delle Feste nel centro alpino di Folgaria

Conosciuta per i suoi paesaggi innevati, l’Alpe Cimbra è il luogo ideale per trascorrere un Natale romantico in montagna. Durante il periodo natalizio Folgaria rappresenta un piccolo villaggio incantato e nelle le festività natalizie indossa il suo abito migliore fatto di calde luci scintillanti, di vetrine addobbate a festa e di ristoranti con il menù della tradizione.

Folgaria per le festività natalizie indossa il suo abito migliore fatto di calde luci scintillanti, di vetrine addobbate a festa e di ristoranti con il menù della tradizione. È la via dello shopping dove trascorrere del tempo alla ricerca di un regalo originale in uno dei tanti negozietti o rilassarsi degustando un aperitivo o una cena esclusiva.

Tanti gli eventi che si svolgono nel mese di dicembre per rallegrare l’atmosfera delle festività con il gran finale del Capodanno in Piazza. Il centro di Folgaria è da sempre considerato uno dei centri alpini più affascinanti, ma è proprio nel periodo natalizio che acquista ancora più fascino grazie alle luci e agli eventi che lo trasformano in un suggestivo villaggio di Natale.

Sabato, 7 dicembre la grande sfilata del Bolkhent che partirà dalla Piazzetta Villa alle ore 18:00 e attraverserà il paese di Folgaria lanciando così un forte messaggio di entusiasmo ed accoglienza. Bolkhent, in cimbro “benvenuti”, è il rito con cui Folgaria accoglie questo magico periodo dell’anno e tutti coloro che lo vorranno vivere scegliendo l’Alpe Cimbra per le vacanze.

La manifestazione sarà accompagnata dalle note della Banda Folkloristica di Folgaria che, brano dopo brano, condurrà la manifestazione in Piazza S. Lorenzo per assistere all’accensione del grande albero di Natale. Non mancheranno i Maestri delle Scuole di Sci dell’Alpe Cimbra, pronti a farvi vivere forti emozioni sugli oltre 100Km di piste dell’altopiano. A dare un ulteriore tocco di bellezza a questa singolare sfilata gli elegantissimi Bovari del Bernese del gruppo amatoriale Grabber.

Nei weekend di 7-8 dicembre e 14-15 dicembre nel paese di Bosentino si svolgerà “Artigiani a Bosentino, il Mercatino di Natale”, organizzati dalla Pro Loco locale. Presso il palazzetto di Bosentino si potranno trovare numerosi prodotti artigianali, fatti rigorosamente a mano, prodotti tipici della gastronomia locale, ma anche musica e laboratori per bambini, il tutto avvolto dalla magica atmosfera natalizia.

Commercianti, esercenti e hobbisti del territorio proporranno ai pubblici prodotti locali culinari e artigianali. Grandi e piccini, residenti e turisti, avranno quindi l’occasione di passeggiare tre le bancarelle assaporando specialità territoriali o acquistando piccoli pezzi di artigianato locale.

Natale a Lusérn tra i Borghi più belli d’Italia

Il Natale a Lusérn ha il sapore della tradizione. È il luogo dove l’attesa che contraddistingue le festività di Natale assume il senso più compiuto. Lusérn è il luogo dove il silenzio e lo scorrere lento del tempo vi faranno assaporare i valori della tradizione, dove benvenuto si dice “Bolkhént” e buon Natale si dice “Guate Boinichtn” nella sua bellissima lingua cimbra. Passeggiare lungo le vie del paese di Lusérn, avvolti dalla quiete di questo luogo che fa parte dei Borghi più Belli d’Italia, è già di per sé magia! Le tavole dei ristoranti vi accoglieranno con i piatti della tradizione Cimbra.

Le spettacolari fiaccolate delle Scuole di Sci

Dal 30 dicembre al 4 gennaio andranno in scena le meravigliose fiaccolate delle scuole di sci di Folgaria e Lavarone. Durante la stagione invernale le Scuole di Sci dell’Alpe Cimbra scendono in pista per dar vita alle spettacolari fiaccolate sulla neve cala il silenzio sulle piste da sci e nel buio della sera, tutti con lo sguardo sulla pista ad ammirare i maestri esibirsi in coreografie, incroci incredibili, serpentine ritmiche…sono tantissimi i maestri che danzano sulla neve illuminati solo dalla calda luce delle fiaccole.

Neve e fuoco, un binomio capace di affascinare grandi e piccini e di rendere la magia una realtà sull’Alpe Cimbra.

Una magia realizzata dai maestri di sci delle scuole sci e snowboard di Folgaria e Lavarone

Capodanno in Piazza

Come nei migliori film del periodo natalizio anche sull’Alpe Cimbra non può mancare il grande evento del Capodanno in Piazza! E saranno ben due gli eventi che animeranno la notte di fine anno: la piazza Marconi a Folgaria con Passione anni 80 e la piazza Chiesa a Lavarone con passione anni 90.

Dalle 23.00 scenderemo in piazza per vivere tutti insieme la magia del capodanno

Ma quello che rende veramente speciale le vacanze natalizie sull’Alpe Cimbra sono i 100 km di piste della skiarea Alpe Cimbra dove gli appassionati sciatori potranno divertirsi ogni giorno scegliendo tra una grande varietà di piste e di rifugi in quota. Per i più piccoli ad attenderli oltre tanti campi scuole dove muovere i primi passi sulla neve, le divertenti slittinovie, il tubing, il pattinaggio sul ghiaccio, i baby park e i kinderheim sulla neve. Per gli amanti dello sci di fondo i due incantevoli centri fondo di Passo Coe e di Millegrebbe, dove ogni inverno vengono allestiti dei percorsi dedicati anche agli amanti delle ciaspole e delle fat bike.

Inseguendo lo slogan dell’Alpe Cimbra Chiudi gli occhi mi troverai possiamo affermare che per le festività natalizie sull’Alpe Cimbra tutto è pronto per regalarvi un sogno ad occhi aperti