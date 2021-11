APT ALPE CIMBRA (TN) * DRAGO IN LEGNO: « L’OPERA ALTA 6 METRI E LUNGA 7 È LA PIÙ GRANDE D’EUROPA, È REALIZZATA DALLO SCULTORE VENETO MARCO MARTALAR »

18:24 - 22/11/2021

L’opera, alta più di 6 metri e lunga 7, fa parte di un progetto di valorizzazione del legno dell’Avez del Prinzep, l’abete bianco più alto d’Europa morto proprio a Lavarone nel novembre del 2018 a seguito di Vaia.

La realizzazione di Marco Martalar domina i boschi dell’Alpe Cimbra da Lavarone e presto sarà punto di partenza e arrivo del percorso tematico “Lavarone Green Land” che coinvolgerà altre sorprendenti istallazioni.

L’obiettivo del progetto è quello di un percorso tematico in ottica green volto alla valorizzare, oltre al Prinzep, anche del materiale recuperato dai boschi colpiti dalla tempesta Vaia.

Il legno utilizzato per la realizzazione dell’opera non è stato trattato e proprio per questo motivo il possente Drago col passare del tempo e degli anni a poco a poco scomparirà sposando appieno la filosofia dello scultore legata al concetto naturale di “morte e decomposizione”.

Come arrivare: da Frazione Slaghenaufi, seguire le indicazioni per raggiungere Chalet Tana Incantata, poco prima dell’arrivo, seguire indicazioni per Frazione Magrè.

