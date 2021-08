APT ALPE CIMBRA (TN) * APPUNTAMENTI – 14 E 15 AGOSTO: « FOLGARIA, SPETTACOLO DI VOLTEGGIO EQUESTRE DEL MANEGGIO AMAZZONI DELL’APOCALISSE (ORE 18.00) »

SABATO 14 AGOSTO

VIGOLO VATTARO – SANTUARIO MADONNA DEL FELES

CONCERTO DA MANE A SERA

CONCERTO VERGINE MADRE del PERGINE OPERA TRIO

Erica Zulikha Benato – Katarzyna Medlarska – Gaja Vittoria Pellizzari

Recital omaggio a Dante e alla Madonna

INFO APT Alpe Cimbra 0464 724100 – [email protected]

LAVARONE – GIONGHI, CENTRO CONGRESSI – ORE 17.30

INCONTRI D’AUTORE

Mariapia Veladiano presenta “ADESSO CHE SEI QUI” – (Guanda, 2021)

Intervengono Andrea Nicolussi e Massimo Calabrò.

L’incontro rientra nel progetto Amorevolmente, promosso dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per sensibilizzare sul tema delle demenze.

“Adesso che sei qui” di Mariapia Veladiano è un racconto di affetti familiari e di donne che fanno la differenza, rivoluzionano schemi e, unite, trasformano anche una tragedia in un’età della vita che si può affrontare anche con serenità e ottimismo. Zia Camilla presenta le prime avvisaglie di Alzheimer e Andreina, sua nipote, l’assiste affettuosamente e sperimenta un nuovo progetto rivoluzionario per i malati di Alzheimer. Intanto racconta in prima persona il presente e il passato delle loro vite. Una narrazione viva, energica, per fronteggiare il «signor Alzheimer», senza perdere mai l’allegria.

Maggiori informazioni: [email protected] oppure al numero 340 5200523

PASSO COE – GIARDINO BOTANICO ALPINO ORE 18.00

APERITIVO ALPINO

L’aperitivo si terrà in una location tutta da scoprire: il Giardino Botanico Alpino di Passo Coe a quota 1600 metri, un’ampia radura di 3 ettari alle pendici del Monte Maggio. Sarà l’occasione per passeggiare all’interno di questa meravigliosa oasi di pace, scoprire le sue piante e degustare i prodotti tipici dell’Alpe Cimbra tra formaggio Vézzena, Speck, miele e molto altro il tutto accompagnato da ottimi vini trentini.

FOLGARIA – MANEGGIO AMAZZONI DELL’APOCALISSE – ORE 18.00

Spettacolo di volteggio equestre del Maneggio Amazzoni dell’Apocalisse sull’Alpe Cimbra in Trentino.

A seguire gustoso aperitivo

FOLGARIA

SHOPPING A LUME DI CANDELA

Shopping a lume di candela lungo le vie del paese, dalle 21.00 alle 23.00.

Passeggiare lungo il centro di Folgaria e lasciarsi piacevolmente sorprendere dall’ospitalità dei commercianti che fanno sentire come a casa in un’atmosfera difficilmente dimenticabile.

DOMENICA 15 AGOSTO

PASSO COE – MALGA ZONTA – ORE 10.00

77° COMMEMORAZIONE DI MALGA ZONTA

Il 12 agosto 1944, in un piovoso e freddo giorno d’estate, Bruno Viola, il Marinaio, tredici suoi compagni e tre malghesi furono sorpresi alle prime luci dell’alba da un rastrellamento tedesco dentro la casara di Malga Zonta. Il Marinaio e i suoi attendevano un lancio di armi da parte degli Alleati per costituire un gruppo partigiano autonomo. Solo Viola era armato e da solo ingaggiò uno scontro a fuoco con i tedeschi. Terminate le munizioni, il gruppo dovette uscire e arrendersi. La fucilazione fu inevitabile. Sul terreno rimasero Viola, i suoi compagni e tre malghesi. Da allora, ogni anno, l’evento viene commemorato il 15 agosto dai familiari dei caduti e dai Comuni decorati alla Resistenza…

L’orazione ufficiale, davanti il sacrario di Malga Zonta, sarà di Paolo Pezzino.

FOLGARIA PIAZZA MARCONI – ORE 21.00

FERRAGOSTO SULL’ALPE

Spettacolo di danza con la compagnia “Ciak”