APSS TRENTINO * SCIOPERO: «DATI PROVVISORI ADESIONE ORE 17.00, DIRIGENZA MEDICA 12,02% / DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 2,02% / ALTRI DIPENDENTI 2,55%»

18.00 - mercoledì 20 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

È in corso Io sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali Anaao Assomed, Cimo Fesmed e Nursing Up per l’intera giornata di oggi. L’astensione dal lavoro ha coinvolto il personale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e delle professioni sanitarie e il personale non dirigenziale nelle varie strutture di Apss dalle ore 00.01 alle ore 23.59 di oggi.

I dati provvisori di adesione, alle ore 17, indicano una partecipazione dell’12,02% per la dirigenza medica, del 2,02% della dirigenza sanitari non medica, professionale, tecnica e amministrativa e del 2,55% tutti gli altri dipendenti.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari si è attivata per garantire i servizi pubblici essenziali determinando i contingenti minimi di personale. L’assistenza sanitaria d’urgenza (servizi di emergenza e pronto soccorso) è garantita.L’assessore provinciale alla salute, Mario Tonina, da parte sua aggiunge: «Nel rispetto dei diritti dei lavoratori di manifestare, sappiamo di poter contare sul senso di responsabilità degli operatori sanitari perché anche quello alla salute è un diritto. Il nostro compito rimane quello di rispettare l’impegno a garantire tutte le condizioni per conciliare le diverse esigenze, anche sul piano contrattuale e non solo. La finanziaria alla quale stiamo lavorando va proprio in questa direzione».