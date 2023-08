APSS TRENTINO * SANITÀ: « CORSO LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE, SCADENZA BANDO 4/9 »

14.56 - giovedì 31 agosto 2023

Ultimi giorni per iscriversi al corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche attivato dall’Università degli studi di Verona in convenzione con la Provincia autonoma di Trento e gestito dal Polo universitario delle professioni sanitarie di Apss. Un percorso post laurea triennale rivolto a infermieri e ostetriche che risponde all’esigenza di elevate competenze clinico assistenziali, relazionali, educative, di ricerca e manageriali, per rispondere ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e della comunità nella sanità territoriale. La laurea magistrale è inoltre requisito indispensabile per ricoprire ruoli dirigenziali nel sistema sanitario e di docenza in ambito universitario.

Il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche garantisce opportunità di sviluppo professionale e di carriera ed è rivolto a quanti sono già in possesso del titolo universitario in infermiere, infermiere pediatrico e ostetrica. Il percorso formativo del corso di laurea magistrale, che prevede lo sviluppo di competenze clinico assistenziali, di ricerca, formative e di management, si propone di potenziare le discipline che hanno caratterizzato l’indirizzo classico finora seguito nella laurea magistrale.

Consente quindi di ampliare e rafforzare le conoscenze costitutive del sapere disciplinare; di integrare le competenze clinico assistenziali con le funzioni manageriali, di didattica e di ricerca per gestire bisogni preventivi e problemi assistenziali complessi, includendo quelle di sviluppo della comunità, del welfare generativo. E ancora: di consolidare e sviluppare competenze avanzate nella gestione di problemi di salute, etici e sociali, e nell’educazione terapeutica, oltre che rivolte all’implementazione di modelli assistenziali e organizzativi dell’infermieristica e ostetricia di famiglia e comunità.

Il bando scade il 4 settembre. Per accedere al corso è necessario superare il test di ammissione che si terrà giovedì 28 settembre a Verona.

Maggiori informazioni in: https://t.ly/ysAEq. Per l’iscrizione: https://www.univr.it//it/iscrizioni