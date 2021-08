APSS TRENTINO * OSPEDALE CAVALESE: « GIAN LUCA MARCOMIN È IL NUOVO DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA »

Gian Luca Marcomin è il nuovo direttore dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cavalese. L’incarico, che avrà durata quinquennale a partire dal 25 agosto, gli è stato conferito dal direttore generale facente funzioni dell’Apss Antonio Ferro. Il professionista, specialista in ostetricia e ginecologia, vanta una lunga carriera all’interno delle strutture sanitarie pubbliche trentine.

Gian Luca Marcomin è nato a Coira (Svizzera) il 28 maggio 1965. Si è laureato nel 1995 in medicina e chirurgia all’Università La Sapienza di Roma dove nel 1999 ha conseguito la specializzazione in ostetricia e ginecologia. Ha maturato un’esperienza nel settore di quasi 21 anni, lavorando prevalentemente nelle strutture ospedaliere dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con ruoli di crescente responsabilità. Il professionista è stato titolare dell’incarico di alta professionalità «Ginecologia urologica» e da novembre 2013 è titolare della struttura semplice «Urgenza in ostetricia» dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Il dottor Marcomin vanta un’ottima attività didattica in qualità di istruttore in Obstretic emergencies training con simulazioni sulle principali urgenze ostetrico-ginecologiche per tutto il personale sanitario delle unità operative dell’Apss.

«Abbiamo nominato un valido ed esperto professionista con una lunga esperienza nelle nostre strutture ospedaliere», ha commentato il dg Ferro. «La nomina del dott. Marcomin è una garanzia di continuità con l’ottimo lavoro svolto a Cavalese dalla dott.ssa Tenaglia, che ringrazio per aver guidato con grande passione e professionalità il reparto di ostetricia e ginecologia, anche nei momenti più difficili».