APSS TRENTINO * OPEN DAY – VACCINO COVID: « APPUNTAMENTO AL DRIVE THROUGH DI TRENTO SUD, IL 4 E 11 SETTEMBRE »

Sabato 4 e sabato 11 settembre, dalle ore 9 alle ore 13, si rinnova l’appuntamento con gli open day al drive through vaccinale San Vincenzo di Trento sud. In queste due mattine, per coloro che non hanno iniziato il ciclo vaccinale, sarà possibile accedere liberamente alla vaccinazione senza la necessità di fissare l’appuntamento. Nelle due giornate sono previsti anche accessi su prenotazione nel pomeriggio di sabato 4 dalle ore 14 alle ore 17 e per sabato 11 dalle ore 13 alle ore 16. Coloro che hanno già ricevuto la prima dose dovranno rispettare l’appuntamento della seconda, secondo l’intervallo di tempo previsto dalla tipologia del vaccino.

Per ridurre i tempi di permanenza nel centro vaccinale si ricorda di presentarsi con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione (scaricabili all’indirizzo ) già compilati.

Dopo la somministrazione della prima dose dovrà essere prenotata in autonomia la seconda dose accedendo al Cup online: https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home card «2ª dose per residenti in Trentino e per lavoratori, turisti o studenti in Trentino».

Gli orari di apertura del drive San Vincenzo di Trento sud saranno:

• sabato 4: al mattino dalle ore 9 alle ore 13 accesso libero per le prime dosi; al pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17 accesso su prenotazione

• lunedì 6 e martedì 7: dalle ore 9 alle ore 16

• mercoledì 8 e giovedì 9: chiuso per Campionati europei di ciclismo

• venerdì 10: dalle ore 8 alle ore 18

• sabato 11: al mattino dalle ore 9 alle ore 13 accesso libero per le prime dosi; al pomeriggio dalle ore 13 alle ore 16 accesso su prenotazione.