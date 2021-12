APSS TRENTINO * COVID: « RILEVATO IL PRIMO CASO DI VARIANTE OMICRON, SONO ATTUALMENTE IN FASE DI VALUTAZIONE ALTRI QUATTRO SOGGETTI »

19:09 - 22/12/2021

Rintracciata anche in Trentino la variante Omicron. Il primo caso è stato rilevato oggi in seguito ad un tampone di screening per un intervento chirurgico programmato a Brescia.

La variante Omicron è stata isolata e sequenziata dall’Istituto zooprofilattico della Lombardia. Il soggetto su cui è stata rilevata la variante è in isolamento nel suo domicilio in Trentino; al momento le condizioni cliniche sono buone e l’indagine epidemiologica sui contatti non ha evidenziato nulla di significativo. Sono attualmente in fase di valutazione altri quattro soggetti: i campioni sono stati inviati per le analisi del caso al Laboratorio di microbiologia di Trento.