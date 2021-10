APSS – TRENTINO * COVID – PRIMIERO: « ATTIVATE LE PROCEDURE PER CIRCOSCRIVERE I CONTAGI, SABATO 9/10 IL CAMPER VACCINALE A CANAL SAN BOVO E IMER »

Dopo la positività di due persone proposto lo screening ai loro contatti. Sabato il camper vaccinale a Canal San Bovo e Imer.

Sono solo due i nuovi contagi da Covid-19 rilevati dallo screening effettuato sui componenti di un coro della Comunità di Primiero. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha attivato le procedure per effettuare l’inchiesta epidemiologica e i tamponi ai contatti delle persone positive al Coronavirus.

L’inchiesta epidemiologica ha rilevato che le due persone inizialmente positive erano appartenenti ad un gruppo di coristi e sono stati immediatamente disposti i tamponi per tutti i componenti del gruppo disponendo l’isolamento delle persone che hanno accusato i sintomi. Ieri sono stati effettuati 24 tamponi e sono state rilevate altre due positività.

Per quanto riguarda i dati relativi alle positività delle persone che si sono rivolte all’Ulss di Feltre per effettuare i tamponi, nell’ultimo periodo si sono risolte le criticità nella comunicazione dei risultati alla regione di provenienza e il report giornaliero dei casi trentini comprende anche quelli che sono riscontrati dalla Ulss di Feltre.

Il Dipartimento di prevenzione dell’Apss ricorda l’importanza della vaccinazione contro il Covid-19 per diminuire i contagi e gli esiti della malattia e la possibilità di effettuare la vaccinazione prenotandola nei centri vaccinali o dal proprio medico di medicina generale – se medico vaccinatore – e senza prenotazione al drive through di Trento sud il prossimo fine settimana o sabato 9 ottobre in una delle due tappe nel territorio del Primiero del camper vaccinale:

Canal San Bovo (piazza del mercato, via Roma 58) – sabato 9 ottobre mattina

Imer (via Meatoli 15) – sabato 9 ottobre pomeriggio.