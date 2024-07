APSS TRENTINO * CORSI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE: «A TRENTO E ROVERETO DISPONIBILI 360 POSTI, ISCRIZIONI ENTRO IL 22 AGOSTO»

13.45 - lunedì 29 luglio 2024

A Trento e Rovereto disponibili 360 posti in otto corsi. Entro il 22 agosto le iscrizioni, il test di ammissione si svolgerà il 5 settembre e il corso di preparazione dal 27 al 30 agosto.

Scadono martedì 20 agosto alle ore 12 i termini per iscriversi ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie della Scuola di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Verona. Per le sedi di Trento e Rovereto del Polo universitario delle professioni sanitarie sono attivati, per l’anno accademico 2024/2025, otto corsi di laurea per un totale di 360 posti. Martedì 30 luglio, alle ore 14.30, si terrà un incontro online per presentare i corsi. Inoltre, in vista dell’esame di ammissione la Provincia autonoma di Trento organizza dal 27 al 30 agosto un corso gratuito di preparazione al test.

Per l’anno accademico 2024/2025 sono disponibili 200 posti per la laurea in infermieristica, 25 per quella in fisioterapia, 20 posti ciascuno per il corso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, per quello in tecnica della riabilitazione psichiatrica e per la laurea in igiene dentale, 25 posti per il corso di laurea in assistenza sanitaria e infine 25 posti ciascuno per i due neo-istituiti corsi in tecniche di laboratorio biomedico e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia.

I corsi di laurea delle professioni sanitarie di Trento e Rovereto sono gestiti dall’Ateneo di Verona in collaborazione con Provincia autonoma di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari e Ateneo di Trento.

I corsi danno ampie opportunità di lavoro immediatamente dopo la laurea e offrono scelte in un’ampia varietà di specialità e ambiti professionali: nel pubblico o nel privato, a livello territoriale o ospedaliero, in strutture socio-sanitarie o in aziende oltre a offrire opportunità di sviluppo professionale e carriera nella clinica, nella formazione, nella ricerca e nell’organizzazione. Le professioni sanitarie richiedono elevate competenze, sono rispettate, sono innovative e non conoscono la parola monotonia, sono arricchenti dal punto di vista umano, permettono di lavorare con persone e gruppi di tutte le età, sane o malate.

Il test di ammissione, unico per tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie, si terrà giovedì 5 settembre a Trento. Sul sito https://www.apss.tn.it/Azienda/Formazione-e-stage/Diventare-operatori-sanitari-offerta-formativa sono disponibili le informazioni sui corsi e le risposte alle domande più frequenti relative a iscrizioni, modalità di frequenza ai corsi e agevolazioni per gli studenti. La domanda si presenta online, nella sezione «bandi di ammissione» del sito dell’Università di Verona all’indirizzo https://www.univr.it/it/iscrizioni, mentre al link https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/immatricolazioni#categdoc_7631 sono disponibili le Faq sulle immatricolazioni.

Domani, martedì 30 luglio, alle ore 14.30, il personale del Polo universitario delle professioni sanitarie organizza un incontro online per presentare gli otto corsi di laurea triennali durante il quale si potrà intervenire per porre domande. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il link: https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_7tP1y5RLTPaQKjux-lUJqg#/registration.

Anche quest’anno il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia autonoma di Trento organizza un webinar gratuito di preparazione al test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie. Il seminario è gratuito e si svolgerà in dal 27 al 30 agosto per un totale di 16 ore. Iscrizioni entro martedì 20 agosto fino ad esaurimento dei posti disponibili. Informazioni e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo: https://www.trentinosalute.net/Dal-Dipartimento/Corsi-delle-professioni-sanitarie-iscrizioni-al-webinar-gratuito-di-preparazione-all-esame-di-accesso.