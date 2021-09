APSS TRENTINO * CAMPER VACCINI: « CONTINUA IL TOUR SUL TERRITORIO, OGGI A LUSERNA SOMMINISTRATE 18 PRIME DOSI »

Continua il giro del camper Apss nelle valli del Trentino per informare e vaccinare le persone che lo desiderano. Domani medici, infermieri e assistenti sanitarie saranno in Val di Sole, a Dimaro nella piazza del mercato, giovedì 23 ad Albiano nel piazzale della chiesa di San Biagio, venerdì ad Avio al mercato di via Dante. Sabato 25 alla mattina il camper sarà presente alla fiera di San Michele a Pieve di Ledro per poi spostarsi nel pomeriggio alla fiera di Condino. Nella mattinata di oggi a Luserna sono state somministrate 18 prime dosi.

Obiettivo del tour è raggiungere chi ancora non si è vaccinato e, grazie all’esperienza del personale sanitario, fornire informazioni e chiarire eventuali dubbi. Inoltre, chi lo vorrà, potrà vaccinarsi direttamente sul posto.

Durante il mese di settembre il camper toccherà un po’ tutte le valli del Trentino grazie alla collaborazione dei medici volontari in pensione che già nel corso della campagna vaccinale hanno messo il loro tempo a disposizione dei vari centri vaccinali.

La settimana prossima il camper farà tappa lunedì 27 a Primiero San Martino di Castrozza e martedì 28 a Brentonico per poi recarsi nei giorni successivi in altri quattro comuni.