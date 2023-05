APSP CAVEDINE E NOMI (TN) * BILANCIO 2022: « UTILE DI 300 MILA EURO (RESIDENZA OPERA ROMANI), 200 MILA (VALLE LAGHI) / LE AZIENDE NON ACCEDERANNO AL FONDO DI 2,5 MLN »

13.45 - martedì 2 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Le APSP Residenza Valle dei Laghi di Cavedine e Opera Romani di Nomi hanno chiuso il bilancio 2022 confermando le eccellenti performance degli anni precedenti. I numeri parlano chiaro: entrambe le aziende hanno superato le previsioni di budget, raggiungendo, Cavedine, un utile di oltre 200.000 euro e Nomi di poco meno di 300.000 euro.

Questi risultati si affiancano a quelli altrettanto positivi degli anni precedenti, dimostrando la costanza e l’impegno delle due aziende nel conseguire i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente. La ragione di questi successi, chiariscono le due Presidenti Cristina Conti e Francesca Parolari, è da ricercarsi nell’originale modello di gestione consortilizzata adottato dalle due aziende e in un moderno approccio alla gestione del personale, innovazioni entrambe introdotte su indicazione del Direttore delle due strutture dott. Livio Dal Bosco. Un sentito e sincero ringraziamento va inoltre rivolto nei riguardi di tutto il personale delle due aziende per l’impegno che quotidianamente spende nel proprio lavoro, attestato da tassi di assenza ben al di sotto della media di sistema.

Grazie al modello di gestione consortilizzata, quindi, Residenza Valle dei Laghi e Opera Romani di Nomi sono riuscite a lavorare come un’unica grande organizzazione, con un ufficio virtuale in cloud, un’unica direzione e servizi ausiliari integrati.

Inoltre, l’adozione di un modello di gestione del personale basato sull’approccio “Teal”, ha consentito di valorizzare e responsabilizzare i collaboratori. L’approccio “Teal” alla gestione aziendale è stato introdotto presso l’APSP di Nomi, per essere successivamente implementato anche presso la struttura di Cavedine, e sta dando ottimi risultati. Si tratta di una metodologia di gestione innovativa che punta a valorizzare e responsabilizzare i collaboratori.

Questo modello si basa sulla fiducia e sulla collaborazione e cerca di eliminare strutture rigide all’interno dell’azienda promuovendo una maggiore partecipazione dei collaboratori nelle decisioni aziendali. Ciò porta ad una maggiore motivazione, creatività e produttività, con conseguente miglioramento delle prestazioni aziendali. Il modello implementato dalle due aziende si sta dimostrando sempre più vincente, permettendo progetti e investimenti in innovazione e sviluppo per il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli Ospiti. Le due APSP hanno anche accantonato l’un percento del monte salari per aumentare il budget a disposizione per il sistema premiante del personale a dimostrazione dell’impegno verso la valorizzazione dei propri collaboratori che diventeranno, proprio in ottica “Teal”, pienamente protagonisti nella gestione del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FOREG).

Non si può non sottolineare, infine, come il bilancio 2022 smentisca categoricamente le dichiarazioni della Presidente dell’UPIPA Chiogna, pronunciate anche in occasione dell’incontro tra le APSP e la Corte dei conti del novembre scorso, secondo le quali i risultati positivi di bilancio degli anni 2020 e 2021 di Opera Romani sarebbero conseguiti dalla gestione del Centro COVID di Volano (chiuso, lo ricordiamo, nel 2021). I risultati positivi di bilancio nel 2022 invece confermano che è la gestione consortilizzata delle due APSP a rappresentare un modello efficace e vincente, che ha permesso di ottenere importanti risultati positivi anche in periodi di difficoltà come quelli legati alla pandemia, alla crisi energetica e al conseguente incremento dei prezzi. Ne consegue che le due Aziende, avendo maturato anche nel 2022 risultati positivi, non accederanno al fondo di 2,5 milioni di euro previsto dalla Giunta provinciale per garantire il pareggio di bilancio 2022 delle RSA.

Cristina Conti – APSP Residenza Valle dei Laghi

Francesca Parolari – APSP Opera Romani Nomi